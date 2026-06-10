Más que un "video": El potro que transformó su campaña y amenaza con tumbar la lógica en el Páez

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Con una programación oficial de 13 competencias, el óvalo de Caracas se prepara para una jornada dominical de alta intensidad. Las autoridades hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ratificaron un atractivo calendario para este fin de semana, el cual incluye dos eventos de corte selectivo en pleno segundo domingo del mes de junio. A solo días para el inicio de la reunión número 25 en el Hipódromo La Rinconada, la expectativa crece a medida que se acerca la acción en la arena caraqueña.

Los aficionados e inversionistas ya iniciaron la tradicional búsqueda de los reportes de última hora para descifrar el Clásico "Ejército Bolivariano" (Grado II) y el Clásico "José Antonio Páez" (Grado I), este último encargado de dar inicio a la codiciada Triple Corona Nacional. En un programa caracterizado por la paridad de fuerzas, el análisis minucioso será el factor crucial para acertar las diferentes jugadas exóticas y asegurar los mejores dividendos de la tarde.

Una bolsa millonaria en la carrera de las emociones

Uno de los puntos de mayor interés para el soberano llegó en la decima tercera competencia de la tarde, la cual bajará el telón de la jornada como la sexta válida del tradicional juego del 5y6 Nacional. El Clásico "José Antonio Páez" promete un desenlace de infarto debido a la tremenda igualdad técnica que existe entre los 13 competidores.

Esta exigente prueba contará con una nómina exclusiva de potros de tres años en el recorrido de la milla (1.600 metros). Cada uno de los establos participantes buscará la gloria y el acceso a una parte de la atractiva bolsa adicional especial de 195.000 dólares en premios, una cifra que eleva de forma automática el nivel de competitividad y la tensión en el aparato de partidas.

Gran Nicanor: Evolución, madurez y poder en la pista de La Rinconada

Desde el puesto de pista número seis, el castaño Gran Nicanor surge como una de las principales cartas al triunfo y una auténtica base para quienes buscan excelentes dividendos. Su más reciente actuación dejó claro que es un potro de un potencial enorme en La Rinconada. En esta ocasión, sus proyecciones van más allá de un simple análisis visual o "de video". Si bien es cierto que en la disputa del Clásico "Cañonero" una mala partida lo colocó en el quinto lugar, ese tropiezo quedó en el pasado.

A través del tiempo, el pupilo de Ramón García Mosquera se hizo más caballo. Hoy ostenta una campaña de cinco actuaciones con dos triunfos, reflejo de una notable mejoría carrera tras carrera. Todos los allegados al hijo del semental Champlain en la madre Spring Quality una recordada pistera del Haras La Primavera con récord de 8-5 y victoria selectiva realizaron un trabajo impecable. La contundencia de sus condiciones físicas saltó a la vista en su última presentación, donde cruzó la meta en ganancia con total solvencia.

Una conexión efectiva que va por la sorpresa

La yunta conformada por el joven jinete Yoelbis González y el experimentado entrenador Ramón García Mosquera se reporta lista para buscar la foto de rigor. González conoce a la perfección las reacciones del ejemplar, sobre el cual suma un primero y un segundo lugar en apenas dos intentos. Además, la estadística histórica entre este piloto y el profesional del entrenamiento registra un sólido 27% de efectividad, producto de 4 victorias en 15 compromisos de por vida.

Curiosamente, el destacado padrillo Champlain solo registra un triunfo en el historial de este evento selectivo, hazaña que alcanzó en la temporada 2015 por intermedio del selectivo Quick Mani. Este domingo, Gran Nicanor saltará a la pista con los argumentos necesarios para emular a su hermano paterno, romper la lógica de los favoritos tradicionales y poner a valer los cuadros del 5y6 nacional.