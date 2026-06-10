Mira el reto oculto de un semental que busca consolidar su hegemonía en el Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII)

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El óvalo de La Rinconada albergará este domingo 14 de junio la reunión número 25 de la presente temporada. La cartelera consta de 13 competencias, entre las que destacan el LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI), este último como el primer paso de la Triple Corona Nacional.

El Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) se disputará justamente en la octava carrera. La prueba, reservada para ejemplares nacionales de cuatro o más años en un trayecto de 1.800 metros, tiene fijada su salida a las 3:55 de la tarde.

Gran Pepe: King Seraf Hegemonía Clásico Ejército Nacional Bolivariano La Rinconada Datos Hípicos

Un total de 11 competidores integran la lista de inscritos. Todos buscarán quedarse con la mayor parte de la bolsa de premios, la cual asciende a 162.500 dólares a repartir.

Entre los aspirantes destaca Gran Pepe (número 7), ejemplar que contará con la conducción de Robert Capriles y la preparación de Humberto Correia Jr., bajo las sedas del Stud Bou Stables.

Este castaño de siete años, hijo de King Seraf en Gran Manisera por Shawaf, posee un historial de ocho victorias en 28 presentaciones dentro del óvalo caraqueño.

Su padre, King Seraf, es el semental más exitoso en la historia de esta importante selectiva de Grado II.

El padrillo alcanzó la gloria en el pasado gracias a sus hijos Supremo (2016) y El De Froix en tres ocasiones (2021, 2023 y 2025).

Por lo tanto, Gran Pepe afrontará un reto mayúsculo ante la historia de este clásico. De lograr la victoria, no solo estampará su propio nombre en el cuadro de honor, sino que consolidará la hegemonía de su padre como el semental más ganador del evento.



