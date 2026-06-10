¿Cuál es? La conexión bajo el radar que amenaza con llevarse el Clásico "José Antonio Páez" (GI)

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional de La Rinconada emerge una vez más como el templo absoluto de la hípica nacional, un escenario de leyenda donde la pasión de un pueblo, la alta competencia y los sueños de gloria se entrelazan de forma indisoluble. En este majestuoso óvalo de Coche, los jinetes y entrenadores enfrentan desafíos extremos que ponen a prueba su destreza técnica, la frialdad en la toma de decisiones y una rigurosa disciplina diaria.

Para este domingo 14 de junio, la afición de todo el país aguarda con enorme expectación la celebración del LXXVII Clásico "José Antonio Páez" (Grado I), evento que escenificará el primer peldaño de la codiciada Triple Corona Nacional. En esta oportunidad, una selecta nómina de 13 potros de tres años medirá sus fuerzas en el exigente recorrido de la milla (1.600 metros). La competencia ostentará además el honor de disputarse como la sexta válida para el tradicional e impactante juego del 5y6 nacional, factor que garantiza una recaudación millonaria y una enorme adrenalina en las tribunas.

La química profesional como clave del éxito: Clásico R25 La Rinconada

En el universo del turf, la sincronía y la buena química entre el piloto y el preparador constituyen la piedra angular sobre la cual se edifica el éxito en las grandes citas. Aunque en esta importante prueba no existe una yunta perfecta, el análisis numérico revela una alianza que resalta con claridad sobre el resto debido a su demoledor porcentaje de efectividad.

El desafío ante los mejores exponentes de la generación es mayúsculo; sin embargo, esta combinación en particular demostró con creces la capacidad analítica y la pericia necesarias para guiar a sus conducidos de manera directa hacia el recinto de ganadores. Su paso firme se consolida, sin duda alguna, como una de las grandes historias para seguir de cerca en la vibrante jornada dominical.

Radiografía estadística de las conexiones para los 1.600 metros

El estudio detallado de los aspirantes y la efectividad histórica de sus respectivas llaves (Jinete-Entrenador) devela un panorama técnico de alto nivel profesional:

Big Valdi: Jaime Lugo y Riccardo D’Angelo // (19-9) 47% de efectividad

Triunfante: Juan Pablo Paoloni y Humberto Correia // (17-7) 41% de efectividad

Búnker: Jhonathan Aray y Gabriel Márquez // (36-10) 28% de efectividad

Gran Nicanor: Yoelbis González y Ramón García // (15-4) 27% de efectividad

Catirote: Félix Velásquez y Aldo Traversa // (8-2) 25% de efectividad

Pontevecchio: Hemirxon Medina y Germán Rojas // (8-2) 25% de efectividad

El Gran Jhosue: Robert Capriles y Luis Peraza // (8-2) 25% de efectividad

Banderas: Johan Aranguren y Gabriel Márquez // (25-6) 24% de efectividad

Ponsigué: Winder Véliz y Germán Rojas // (7-1) 14% de efectividad

Pedro Antonio: Yonkleiver Díaz y Rubén Lanz // (9-1) 11% de efectividad

Teniente Dan: Yamper González y Riccardo D’Angelo // (3-0) Sin triunfos

Orlando Erre: José Alejandro Rivero y Luis Peraza // (2-0) Sin triunfos

Lugo y D’Angelo: Una llave letal con aroma a victoria

Los profesionales que gozan de la mayor efectividad entre los inscritos son el experimentado jockey Jaime "El Pocho" Lugo y el líder preparador Riccardo D’Angelo. Esta temible dupla registra un impresionante 47% de éxito cada vez que une esfuerzos en el óvalo de Coche.

En esta magna cita del calendario hípico, ambos profesionales buscarán el triunfo por intermedio del ejemplar Big Valdi, un rendidor castaño de tres años hijo del semental Khozan. Los argumentos de este corredor son de un peso indiscutible en la balanza técnica: en su más reciente actuación sobre la pista de La Rinconada, cruzó la meta con una superioridad pasmosa al ganar por una ventaja de 14 cuerpos.

Con la estadística a su favor y una condición física óptima, esta conexión saldrá a la arena dispuesta a ratificar su hegemonía y a dar el primer paso firme hacia la consagración de la Triple Corona.