La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°25

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 25
¡El día domingo 14 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo.
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En el marco del juego de las mayorías, la afición disfrutará la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triple Corona Nacional, en distancia de la milla (1.600 metros) y la edición 72 del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII), en distancia de 1.800 metros.
La yegua Macarena encabeza la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R25.
Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
PRIMERA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Macarena
|15
|Abusiva
|8
|Miss Morgan (USA)
|4
|Franciss Rose
|2
|Spring Clean
|1
SEGUNDA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Bendito
|13
|Moro de Oro
|8
|Base Armador
|7
|Navegante
|1
|Chon Brady
|1
TERCERA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Piemontesa
|14
|Coffee Time
|11
|Madame Walker
|2
|Fantastic Shot
|2
|Victoria de Oro
|1
CUARTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Zadkiel
|11
|Neigh Sayer (USA)
|10
|Lightning Spirit
|7
|Chamuel
|2
QUINTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Star of God (USA)
|12
|Bellsonhershoes (USA)
|11
|Uptown Leca (USA)
|4
|Willy Nilly (USA)
|3
SEXTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Silk Eyes (ARG)
|12
|Maple Grove
|9
|King Julien
|5
|Mr Thunder
|2
|Gran Andrés
|2
SÉPTIMA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Ekati King (USA)
|13
|Magicshadow (USA)
|6
|Sol Victoreado (USA)
|5
|Perfect La Combee (USA)
|4