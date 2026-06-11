La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°25

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 25

¡El día domingo 14 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo.

No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco del juego de las mayorías, la afición disfrutará la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triple Corona Nacional, en distancia de la milla (1.600 metros) y la edición 72 del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII), en distancia de 1.800 metros.

La yegua Macarena encabeza la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R25.

Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Macarena 15 Abusiva 8 Miss Morgan (USA) 4 Franciss Rose 2 Spring Clean 1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Bendito 13 Moro de Oro 8 Base Armador 7 Navegante 1 Chon Brady 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Piemontesa 14 Coffee Time 11 Madame Walker 2 Fantastic Shot 2 Victoria de Oro 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Zadkiel 11 Neigh Sayer (USA) 10 Lightning Spirit 7 Chamuel 2

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Star of God (USA) 12 Bellsonhershoes (USA) 11 Uptown Leca (USA) 4 Willy Nilly (USA) 3

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Silk Eyes (ARG) 12 Maple Grove 9 King Julien 5 Mr Thunder 2 Gran Andrés 2

SÉPTIMA CARRERA