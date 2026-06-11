La fórmula ganadora: Este es el número de gualdrapa que impone su ley en el Clásico José Antonio Páez (GI)

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La hípica venezolana se viste de gala este domingo 14 de junio con la celebración de la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI), programado para la reunión 25 del segundo meeting. El cotejo selectivo en distancia de la milla (1.600 metros), será a la altura de la sexta válida para el juego del 5y6, por lo que será el cierre de la jornada dominical

El equipo de la fuente de hipismo de Meridiano Web acompaña esta histórica cita hípica con un análisis estadístico imperdible para lectores y apostadores: Un viaje en el tiempo a través de los últimos diez años de esta reconocida selectiva.

Dato estadístico: Número de gualdrapa más ganador en 10 años Clásico José Antonio Páez (GI)

La elección de este ciclo de diez años obedece a un factor crucial en el análisis hípico: el impacto y la efectividad de las gualdrapas. Un examen exhaustivo de las ediciones anteriores saca a la luz aquellos números que impusieron su ley en el podio durante este exigente trayecto.

El registro histórico inclina la balanza a favor de los ejemplares que iniciaron el recorrido desde los puestos de pista intermedios y externos.

A continuación, presentamos el desglose de los números ganadores durante la última década en los 1.600 metros del Clásico Hipódromo La Rinconada:

Año Ejemplar Gualdrapa Jinete Entrenador 2015 Quick Mani 7 Jorge J. Urdaneta. Juan Carlos Ávila. 2016 Ocean Bay 7 Alfredo García Paduani. Ramón García Mosquera. 2017 Prince Humor 5 Cipriano Gil. Riccardo D'Angelo. 2018 Bukowski 8 Jorge Urdaneta. José Antonio Uzcátegui. 2019 Kandisky 8 Robert Capriles. Fernando Parilli Araujo. 2020 Raffsttar 5 Jean Carlos Rodríguez. Nelson Castillo. 2021 Persecuted 12 Francisco Quevedo. Miguel Cortez. 2022 Colossus 6 Jaime Lugo Jr. Rafael Cartolano. 2023 Time Traveler 9 Antonio Bellardi Antonio Bellardi 2024 Lemon White 5 Jaime Lugo José Gregorio Rodríguez 2025 El Relámpago 6 Yoelbis González Riccardo D'Angelo.

Los registros estadísticos confirman que el éxito en esta carrera se concentra en el número 5, la cual, acumula tres triunfos (2017, 2020, 2024).

También se debe acotar que, para la presente edición (77) de la milla del Páez del domingo en la arena de Coche, el ejemplar que lleva el número 5 en la gualdrapa es Teniente Dan, con la monta del Yamper González y la preparación de Riccardo D'Angelo.