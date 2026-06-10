Percy’s Bar regresa para el Monomoy Girl Overnight Stakes este sábado en Churchill Downs

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El Monomoy Girl Stakes, es una de las dos pruebas selectivas pautadas para el sábado en el hipódromo de Churchill Downs, dentro una cartelera de once competencias. Esta prueba valorada en $175,000 en distancia de 1,700 metros, atrajo a siete potras de segundo año de carreras que encabeza la ganadora de Grado 1, Percy’s Bar.

Churchill Downs: Percy’s Bar enfrenta a seis rivales

Percy's Bar, ganadora del Ashland Stakes (G1) propiedad de Hat Creek Racing, regresa a la acción el sábado en Churchill Downs, en el Monomoy Girl Overnight Stakes de $175,000, que se disputa en 1 1/16 millas. La entrenada por Ben Colebrook, Percy's Bar se consolidó como una de las mejores potrancas de 2 años de su categoría la temporada pasada, tras dominar el Debutante Stakes en Churchill Downs y cruzar la meta en primer lugar en el Alcibiades Stakes (G1) antes de ser descalificada por interferencia en la recta final.

Tras finalizar su campaña de 2025 con un tercer puesto poco afortunado en la Breeders' Cup Juvenile Fillies (GI), Percy's Bar regresó en el Ashland Stakes (GI) del 3 de abril y se impuso con facilidad por 2 ¼ cuerpos. Su último resultado fue un séptimo puesto, a ocho cuerpos de Always a Runner, en el Longines Kentucky Oaks (GI). Luan Machado, continua sobre los hierros.

Sneaky Good, propiedad de LNJ Foxwoods y NK Racing, que ha obtenido múltiples puestos en carreras de grado; AP's Girl, tercera clasificada en el Black Eyed Susan Stakes (G2) de CRK Stable; y Point of Reference, reciente ganador de una carrera de hándicap de Klaravich Stable, surge como la principal rival de la gran favorita de la prueba.

El Monomoy Girl Overnight Stakes, presenta a estas nominadas: Knickeandime (Rafael Bejarano, Randy Morse), Holly's Holiday (Manny Esquivel, Kenny McPeek), La Rascasse (Axel Concepcion, Will Walden), AP's Girl (Danny Sheehy, Peter Eurton), Percy's Bar (Machado, Colebrook), Sneaky Good (Jaime Torres, Brad Cox) y Point of Reference (Florent Geroux, Chad Brown).

Esta prueba es la novena en el orden y tiene como hora de inicio a las 4:56 p.m. hora venezolana.