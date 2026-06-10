No pierde, ni con trampa: Este animal regresa para conquistar el Chorleywood Stakes por $225,000 en Churchill Down

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La jornada de este sábado el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky, presenta una cartelera de once carreras en la que incluye el Chorleywood Stakes y el Monomoy Girl. La primera nombrada es en césped cuenta con la presencia de Burnham Square que encabeza a este pelotón de nueve rivales.

Churchill Downs: Burnham Square busca mantener el ritmo ganador

Burnham Square, luego de su experiencia en tierra en carreras clasificatorias para el Blue Grass Stakes (G1) y un sexto lugar en el Kentucky Derby (G1) del pasado año, fue llevado a la pista de grama en donde se ha mostrado dominante. Propiedad, de Whitham Thoroughbreds, regresa a la palestra el sábado cuando se enfrente a ocho rivales en la cuarta edición del Chorleywood Stakes, dotado con 225,000 dólares, en Churchill Downs.

El Chorleywood Stakes, que se disputa sobre 1 3/8 millas (2,200m) en el Matt Winn Turf Course, forma parte de una doble jornada de carreras de stakes. Entrenado por Ian Wilkes, Burnham Square se ha consolidado como uno de los mejores sobre césped de Norteamérica tras ganar el Elkhorn Stakes (G2) y el Louisville Stakes (G3) del mes pasado. El castrado de 4 años, hijo de Liam's Map, cuenta con la monta de Brian Hernández Jr.

Otros caballos destacados inscritos en el Chorleywood incluyen a Parchment Party, ganador del Maratón Isaac Murphy, junto con Dancin In Da'nile, subcampeón del Louisville Stakes, y Echo Lane, que terminó en tercer lugar.

La nómina del Chorleywood Stakes, es la siguiente: Burnham Square (Hernández, Wilkes), Parchment Party (Junior Alvarado, Bill Mott), Spoiler (Edgar Morales, Mike Maker), Clyde's Got a Gun (Cristian Torres, Helen Pitts-Blasi), Echo Lane (Francisco Arrieta, Rohan Crichton), Dancin In Da'nile (Florent Geroux, Gail Cox), Chapman's Peak (Axel Concepcion, Brad Cox), The Hidden Chamber (Adam Beschizza, Kelsey Danner) y Timeout (Jaime Torres, Bill Mott)

Esta prueba es la décima de la cartelera e inicia a las 5:28 p. m. hora venezolana.