Hermano materno de Golden Tempo llega a la caballeriza de Cherie DeVaux

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Durante la mañana de este miércoles, la entrenadora Cherie DeVaux mostró en su cuenta X la llegada a su cuadra de un macho de dos años, hijo de Nyquist en la madre de Golden Tempo, Carrumba por Bernardini.

Nuevo prospecto, hermano del doble coronado

Cherie DeVoux se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar el Kentucky Derby (G1) y en la segunda en el Belmont Stakes (G1) con el ejemplar Golden Tempo. Recibió en su cuadra un medio hermano de este linajudo corredor, hijo de Curlin. Su madre, Carrumba, es la progenitora de este potro por el campeón Nyquist, que comenzará su entrenamiento para hacer campaña como dosañero.

DeVoux, que además se convirtió en la primera mujer entrenadora en conseguir una doble corona en Estados Unidos, tiene el compromiso con este ejemplar de hacer una estupenda campaña a partir de 2026.

Carrumba, una hija de Bernardini, tuvo una campaña de 15 actuaciones para cuatro victorias y producción de $621,500. Este es el cuarto producto de esta matrona. En la actualidad está preñada por Gun Runner y se espera que su parto sea para 2027.

Además de Golden Tempo, Carrumba es madre de Hype House (Candy Ride) y Tarnished Truth (Blames). El primero de siete corrió tres veces sin victorias y el segundo de seis años no realizó campaña.