Ejemplar que ganó por última vez con Javier Castellano vuelve a la pista luego de 95 días en La Rinconada

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La temporada de clásicos de grado en el Hipódromo La Rinconada continúa este domingo con la celebración del Clásico Ejército Bolivariano (GII) en 1.800 metros para ejemplares maduros y el inicio de la Triple Corona Nacional para potros de tres años en la tradicional milla de distancia, en el marco de la reunión 25 del año y dentro de las 13 competencias que se van a realizar.

La Rinconada: Ejemplar que ganó por última vez con Javier Castellano vuelve a la pista luego de 95 días

En la séptima carrera no válida y última antes del inicio del juego del 5y6 Nacional del domingo 14 de junio del año en curso en el Hipódromo La Rinconada se va a disputar una prueba para ejemplares nacionales o importados de cuatro y más años, ganadores de cinco o más pruebas en una distancia de 1.200 metros, donde hay una nómina de siete purasangres a competir.

En dicha carrera, el entrenador Fernando Parilli Tota presentará al ejemplar Compadre Peche bajo la monta del astro zuliano Jaime Lugo para los colores del Stud ZM. El caballo no corre en una jornada oficial desde el pasado 15 de marzo del presente año, fecha en la que ocupó el cuarto lugar detrás de Magicshadow en un recorrido de 1.200 metros.

Este hijo de Grand Adventure en Manette por Woodman, nacido y criado en el Haras Los Samanes, tiene una campaña de cinco victorias en 15 presentaciones. Cuatro de esos triunfos ocurrieron en la distancia que va a recorrer en su reaparición tras 95 días sin competir.

Debemos mencionar que el ejemplar logró su última victoria el ocho de diciembre de 2024, en el marco de la Serie Hípica del Caribe, donde se adjudicó la Copa Velocidad del Caribe (G1) bajo la conducción del astro zuliano e internacional Javier José Castellano.

Su trabajo en la pista más reciente lo cumplió el cinco de junio en un recorrido de 600 metros, donde marcó un parcial de 39.4 con un remate de 12.3 de forma cómoda por el riel y en pelo, según informó la División de tomatiempos del INH en sus hojas de aprontes públicas.