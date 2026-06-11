Uno de los propietarios de Journalism confiesa su deseo de correr el Clásico Simón Bolívar

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La principal competencia del turf nacional podría contar este año con una participación de primer nivel. El Clásico Simón Bolívar (G1), disputado en 2.400 metros, es la carrera más importante de Venezuela y el año pasado se consolidó como la de mayor premiación en Sudamérica, con una bolsa de medio millón de dólares por repartir.

En 2025, el ejemplar Astuto, bajo la monta del jockey argentino Juan Pablo Paoloni, se alzó con la victoria en un final de leyenda ante un hipódromo repleto. Para esta ocasión, la cita rompe con la tradición de disputarse el último domingo de octubre y se programó para el 1 de noviembre en su escenario habitual: el Hipódromo Internacional La Rinconada.

Interés de altos quilates

El prestigio del Clásico traspasa fronteras. Carlos Heller Solari, propietario del Don Alberto Stable y uno de los socios del ganador del Preakness Stakes (G1) de 2025, Journalism, declara en exclusiva a Meridiano su deseo de competir en el magno evento venezolano.

“Gracias a un gran amigo como lo es René Tabilo (Stud Doña Ester), quien ha proyectado la hípica chilena en Venezuela, he seguido bastante el espectáculo allá. Me encantaría correr esa prueba tan importante (Clásico Simón Bolívar) por lo que significa y de darse, sería con un caballo chileno, no estadounidense. Si recibimos una invitación o se logra programar, vamos a manejarlo. Estaría encantado de participar con ustedes”, apuntó el famoso criador del haras Don Alberto, ganador del Gran Premio Latinoamericano (G1) con Teao y que recientemente fue noticia mundial tras recibir una invitación para la Japan Cup (G1).

El Haras Don Alberto, un criadero de élite con sedes en Chile, Argentina y Estados Unidos, elevaría el nivel técnico de la competencia en caso de concretarse la participación de alguno de sus ejemplares en la famosa milla y media en honor al Libertador. El año pasado tuvieron representación con la yegua Steady (CHI), la cual lideró más de 1.600 metros el cotejo.

Los contendientes internacionales no son ajenos al óvalo de Coche. Ya en la edición de 2025, el Simón Bolívar (G1) contó con ejemplares criados por notables establecimientos estadounidenses, como el caso de Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC con el purasangre Toro Salvaje.