Exclusiva: Carlos Heller Solari habla para Meridiano sobre la hazaña de Teao y la histórica invitación a la Japan Cup

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El pasado domingo 26 de abril, el hipismo sudamericano fue testigo de la victoria del caballo chileno Teao en la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1) – Copa Jockey Plaza. El evento, celebrado en el hipódromo de Monterrico (Perú), consagró al ejemplar del Stud “El Tata”, que contó con la conducción de Luis Torres.

Teao, nacido en el Haras Don Alberto, asume ahora un desafío histórico. Su criador, Carlos Heller Solari, recibió el pasado viernes 5 de junio la invitación formal por parte de la Asociación de Carreras de Japón (Japan Racing Association) para que el purasangre participe el próximo 29 de noviembre en la famosa Japan Cup (G1), una de las diez competencias con mayor dotación económica en el planeta, en 2.400 metros sobre pista de grama.

Las palabras del criador de Teao para Venezuela

El Haras Don Alberto, fundado en Chile a finales de la década de 1980 por Doña Liliana Solari Falabella —madre de Carlos Heller—, se ha consolidado como el criadero de purasangres más importante de Sudamérica. En los últimos años, ha expandido sus operaciones a Estados Unidos y Argentina.

Carlos Heller Solari es actualmente el pilar fundamental del Haras Don Alberto. Durante su visita a Saratoga para el Festival del Belmont Stakes, coincidió con Tom Hashimoto, gerente general de la Japan Racing Association, quien en una cena le hizo entrega de la carta de invitación que hoy le da la vuelta al mundo de las carreras.

En declaraciones exclusivas para Meridiano, Heller Solari rememoró aquel momento: “En esa cena, de entrada, me entregó la carta; la leí y me emocionó mucho. Siento que es un tremendo apoyo a nuestra familia y a toda la hípica sudamericana. Hace muchos años, en 2004, tuvimos la oportunidad de correr la Japan Cup Dirt con un caballo llamado Total Impact. Él estaba corriendo en Estados Unidos y, como ganó la Hollywood Gold Cup (G1), fue invitado para ir a Japón. Lo llevamos y finalizó cuarto”.

“Es impresionante lo que ha pasado. Incluso un diario en Japón lo ha reseñado dentro de sus titulares hípicos. Estoy muy contento y agradecido por la invitación”, comentó el empresario hípico chileno.

Lo vivido con Teao en Lima

“La victoria de Teao, y todavía lo siento así, es el triunfo más importante del Haras Don Alberto en su historia, dado que vivimos muy de cerca todo lo que ocurrió. Estados Unidos es maravilloso, tiene una hípica enorme y grandes premios; pero la emoción que sentimos estando entre latinos, y experimentar eso allí, es la más grande que he tenido como criador”, confesó Heller Solari.

Teao, un hijo de Ya Primo, acabó con el dominio peruano en su propio patio: de las siete ediciones del Latinoamericano disputadas en Monterrico, seis habían sido ganadas por locales. El corredor chileno rompió la hegemonía de los anfitriones.

“Fue impresionante. Los tres caballos que representaron a Chile son criados en el Haras Don Alberto. Es un orgullo tremendo para mi madre y para mí, pero también para toda la gente que trabaja criando estos ejemplares. Ellos nos dan la oportunidad de disfrutar, dar entrevistas y salir en la foto, pero reconozco el gran trabajo diario del personal de las caballerizas”, enfatizó el criador.

Respecto a la logística de Teao hacia Perú —cuya hoja de ruta ahora apunta hacia Tokio—, Carlos Heller Solari señaló que el caballo llegó a Lima en óptimas condiciones, asimiló perfectamente el cambio de alimentación, agua y temperatura, y mostró una excelente adaptación a la pista de Monterrico. Asimismo, el propietario elogió la labor previa del jinete Luis Torres, un factor clave para cristalizar la victoria en el óvalo peruano.