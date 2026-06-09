Histórico: Ganador del Gran Premio Latinoamericano (Gr1) es invitado a la Japan Cup (G1) 2026

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El turf latinoamericano se vistió de fiesta la tarde de este lunes, al darse a conocer que el purasangre Teao, reciente ganador del Gran Premio Latinoamericano (Gr1) que se realizó en el Hipódromo de Monterrico en Perú, haya sido invitado a correr la próxima edición de la Japan Cup (G1) a realizar el 29 de noviembre en el óvalo de Fuchu en Tokio, en un recorrido de 2.400 metros.

Hipismo: Ganador del Gran Premio Latinoamericano Gr 1 es invitado a la Japan Cup G1 2026

La Asociación Japonesa de Carreras (JRA por sus siglas en inglés) envió una carta de felicitación el pasado cinco de junio del presente año, al dueño del Haras Don Alberto Corp. Carlos Heller Solari, por el triunfo del ejemplar Teao en la pasada edición del Gran Premio Latinoamericano (Gr1) ocurrido en el recinto de Monterrico en Perú.

Igualmente, en la misiva extienden la invitación para que el hijo de Ya Primo, ganador del Latinoamericano en la edición del 2019, pueda participar en la próxima edición de la Japan Cup (G1) a realizarse en el hipódromo de Tokio el próximo 29 de noviembre del año en curso y que entrega un premio de $7 Millones de dólares a repartir (al cambio de yenes japoneses a dólares a tasa oficial).

El turfman chileno Carlos Heller dio a conocer todos estos detalles en la cuenta oficial del Haras Don Alberto en la red social X y en diferentes aplicaciones sociales, donde manifestó: «Recibimos esta invitación con profunda alegría y gratitud, conscientes de lo que representa para todos quienes forman parte de Haras Don Alberto y, especialmente, para la hípica chilena, que nuevamente tiene la posibilidad de proyectar su calidad, esfuerzo y competitividad en los escenarios más exigentes del mundo».

Igualmente, complementó que: «Agradecemos sinceramente a la Japan Racing Association por esta honrosa invitación, que nos compromete e impulsa a seguir trabajando con seriedad, pasión y convicción por el engrandecimiento de la crianza nacional y por llevar el nombre de Chile cada vez más alto en la hípica internacional».