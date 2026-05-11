Entérate cual es la próxima sede del Gran Premio Latinoamericano (G1) 2027

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La Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera (OSAF), no descansa. Una vez corrida la edición 42° Gran Premio Latinoamericano (G1) 2026, disputado el 26 de abril en el Hipódromo de Monterrico en Perú, en la que el caballo chileno Teao, fue el ganador de este, la OSAF confirmó oficialmente que el Hipódromo de Palermo será la sede del Gran Premio Latinoamericano (G1) 2027.

Argentina es la próxima sedad del Gran Premio Latinoamericano (G1)

Días recientes, luego de las reuniones anuales de la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera (OSAF), y directivos de los diferentes Jockey Clubes del Sur, se dio a conocer las próximas sedes de la máxima gestas más importantes en latino américa.

A continuación, el texto central del anuncio emitido el 9 de mayo de 2026:

"La OSAF se complace en anunciar que en el día de la fecha se ha hecho oficial que la próxima sede del Gran Premio Latinoamericano (G1) en 2027 será el Hipódromo Palermo. Luego de su festejo por el 150° Aniversario del Hipódromo el reciente 1° de mayo... Palermo volverá a ser sede del Latino después de 12 años".

De igual manera, la OSAF también adelantó las sedes siguientes:

Valparaíso Sporting en 2028.

Club Hípico de Santiago en 2029.

Hipódromo de Maroñas en 2030.

Esta edición marcará el regreso de la máxima cita del turf sudamericano a la arena de la Avenida del Libertador por tercera vez bajo el formato actual, tras las ediciones de 2012 y 2015.