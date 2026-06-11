¡Ya tiene nombre! el potro hijo de Flightline que costó $2.1 millones para el KAS Stables de Arabia Saudita

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El pasado lunes 18 de mayo en la subasta Fasig-Tipton May, de Midlantic Sale para potros de dos años en entrenamiento en Timonium, Maryland, durante la cartelera del primer día subió al ring de ventas un hijo del hijo del semental Flightline, que fue récord para la doble jornada por $2.1 millones.

El KAS Stables se quedó con este producto

El KAS Stables (también conocido como KAS Racing) pertenece a los hijos del difunto rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita, pagaron por este potro hijo de Flightline en la yegua Bar Of Gol, por Medaglia d'Oro, consignado por Sequel, agente para Chester, y comprado por el agente venezolano Pedro Lanz, que ahora lleva por nombre Inshallah.

Inshallah, trabajó la mañana del miércoles en el hipódromo de Santa Anita Park, 400 metros para el entrenador John Sadler.

Flightline, semental del Lane’s End, es un hijo de Tapit, que se retiró invicto en seis presentaciones. Sus últimas cuatro victorias fueron en pruebas de Graded 1: Malibú Stakes (Santa Anita), Metropolitan Handicap (Belmont Park), Pacific Classic (Del Mar) y la Breeders’ Cup Classic (Keeneland).

Bar Of Gold, madre de este potro alazán tostado, ganó siete carreras, entre ellas la Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint (G1) en Del Mar en el 2017, que fue su última participación.

La palabra Inshallah es una expresión muy común en el mundo árabe y en la religión islámica que se traduce literalmente como “si Dios quiere” o “si Dios lo permite”. Se utiliza cada vez que se habla de un evento o plan futuro, ya sea importante o muy cotidiano.