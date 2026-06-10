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Este domingo 14 de junio en el hipódromo La Rinconada se dará inicio a una nueva temporada de la Triple Corona Nacional, con la realización de la 77 edición del Clásico José Antonio Páez (GI) dentro de la programación de 13 carreras en la reunión 25, donde también se disputará el Clásico Ejército Bolivariano (GII).

La Rinconada: Debuta el medio hermano materno de un ganador del Clásico José Antonio Páez (GI)

A la altura de la novena competencia dominical y segunda de las válidas del 5y6 Nacional de la tarde hípica, se reservó la prueba para ejemplares nacionales o importados de tres años, debutantes o no ganadores, en un recorrido de 1.100 metros, donde van a correr nueve purasangres.

En dicha competencia, el entrenador Rubén Lanz firmó la presentación y debut como purasangre del ejemplar The Inmortal Man, el cual irá bajo la conducción del jockey profesional zuliano Álvaro Finol para los colores del Stud 4 de mayo.

Este castaño tresañero es un producto del semental Lead Astray en la matrona Guantanamera por Lemon Drop Kid, nacido y criado en el Haras Luisiana. El ejemplar es medio hermano materno de Lemon White, el cual resultó ganador de la edición 2024 del Clásico José Antonio Páez (GI) bajo el entrenamiento de José Gregorio Rodríguez.

Su trabajo más reciente en la pista de arena de Coche lo realizó el pasado viernes cinco de junio, fecha en la que marcó parciales de 800 metros en 55.4 con un remate de 12.2, y un registro de 68.3 /81.4 // al tiro, donde fue movido en los 200 finales en silla y desde el aparato, según informó la División de Tomatiempos del INH en sus hojas de ajustes y traqueos oficiales.