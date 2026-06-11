Pronósticos Belmont at the Big A: picks gratis y el dato clave para el jueves 11 de junio

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Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Aqueduct, New York

De las ocho carreras programadas, cuatro fueron diseñadas en pista de arena y cuatro en grama. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, arena (1:10 p.m. VEN)

Island Charm (7) baja de categoría tras una actuación decepcionante en su última carrera en una categoría especial para debutantes y se perfila como la rival a batir.

baja de categoría tras una actuación decepcionante en su última carrera en una categoría especial para debutantes y se perfila como la rival a batir. My Girl Aubree (4) tiene dos buenas actuaciones, es digna de tomar en cuenta.

tiene dos buenas actuaciones, es digna de tomar en cuenta. Hip Hop Dancer (5) también merece ser tenida en cuenta.

Segunda carrera: 1.200m, grama (1:41 p.m. VEN)

MY MAGIC WAND (2) baja de categoría tras una actuación decepcionante en la categoría 3 la última vez y podría recuperarse y volver a la senda del triunfo. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Tercera carrera: 1.400m, arena (2:12 p.m. VEN)

Mursal (4) ganó la última vez y se perfila como el rival a batir tras esa impresionante victoria en esta distancia y pista .

ganó la última vez y se perfila como el rival a batir tras esa impresionante victoria en esta distancia y pista Coquito (7) quedó segundo, muy cerca de Despo's Dream, la última vez.

quedó segundo, muy cerca de Despo's Dream, la última vez. Baby Sassicaia (8) fue derrotado por escaso margen al subir de categoría.

Cuarta carrera: 1.600m, grama (2:43 p.m. VEN)

Cite Your Sources (10) parece ser el rival a batir tras conseguir un meritorio segundo puesto en su debut sobre tierra la última vez.

parece ser el rival a batir tras conseguir un meritorio segundo puesto en su debut sobre tierra la última vez. CJ Star (4) lo hizo muy bien en carrera previa y lo dejó listo para alcanzar la victoria.

lo hizo muy bien en carrera previa y lo dejó listo para alcanzar la victoria. Quiet Power (1) también merece ser tenido en cuenta.

Quinta carrera: 1.700m, grama (3:14 p.m. VEN)

Intothewilderness (4) logró un sólido cuarto puesto, quedando a menos de un cuerpo del ganador en una carrera de mayor nivel la última vez, y ahora baja de categoría.

logró un sólido cuarto puesto, quedando a menos de un cuerpo del ganador en una carrera de mayor nivel la última vez, y ahora baja de categoría. Valiant Diva (3) terminó segunda en la misma distancia y pista la última vez .

terminó segunda en la misma distancia y pista la última vez Athena's Fury (11) fue tercera en esa misma competencia.

Sexta carrera: 1.600m, arena (3:45 p.m. VEN)

Juez Boushay (3) quedó en un sólido segundo lugar la última vez y podría ser la mejor opción .

quedó en un sólido segundo lugar la última vez y podría ser la mejor opción Term Premium (5) la carrera es muy pareja y cualquier cosa puede ocurrir-

la carrera es muy pareja y cualquier cosa puede ocurrir- Liam's Legacy (2) también merece ser considerado.

Séptima carrera: 1.700m, grama (4:16 p.m. VEN)

Right Timing (3) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en su debut sobre césped en este mismo hipódromo la última vez .

se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en su debut sobre césped en este mismo hipódromo la última vez Bella Knows (4) es ganadora en distancia similar y tiene potencial al bajar de categoría.

es ganadora en distancia similar y tiene potencial al bajar de categoría. Hot Gossip (10) también merece ser tenido en cuenta.

Octava carrera: 1.700m, grama (4:47 p.m. VEN)