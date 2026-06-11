Breeders’ Cup: Sabias que Venezuela tuvo representada por un ejemplar criollo en el Campeonato Mundial de Criadores

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La Breeders' Cup, que fue establecida hace 43 años, ha sido uno de los acontecimientos más significativos al final de cada temporada. En donde la élite de centauros, jinetes, entrenadores, propietarios y criadores se reúnen y determinan a los campeones de cada temporada. A lo largo de estas ediciones, 4,971 ejemplares han tenido la oportunidad de representar a 17 países del mundo; uno de esos fue para Venezuela.

Breeders’ Cup en el Mundo

Tres mil setecientos noventa y siete (3,797) ejemplares de Estados Unidos han participado en la Breeders' Cup, lo que equivale a la representación más elevada. Es lógico que los números sean así, ya que el Campeonato de Criadores se originó en Estados Unidos. Sin embargo, el resto de las delegaciones se han ido expandiendo en los últimos 20 años a raíz del crecimiento de la serie "Si ganas, estás adentro". No obstante, nuestro ejemplar fue nuestro representante antes del inicio de la serie.

Remarkable News es el primer caballo nacido y criado en Venezuela (y en todo el Caribe) que compitió en una carrera de la Breeders' Cup.

Este impresionante purasangre, que fue montado por Ramón A. Domínguez para el entrenador Ángel Penna Jr., participó en la Breeders' Cup Mile (G1) de Monmouth Park, New Jersey, y terminó séptimo.

Remarkable News, criado por Holly Ricón en el Haras Luisiana de Venezuela, es descendiente de Chayim en Unreachable (VEN) por Alhajras; este logró una campaña con 9 victorias en 17 presentaciones, 3 terceros lugares y un tercer puesto, con una producción total de $820,902. Con Javier Castellano, obtuvo seis de sus triunfos; con Domínguez, dos; y con René Douglas, uno.

Victorias de Graded Stakes alcanzadas:

Connaught Cup Stakes (G3)

Fourstardave Handicap (G2)

Dixie Stakes (G2)

Firecracker Handicap (G2)

Este año Keeneland alberga este evento entre el 30 y 31 de octubre.