Datos claves: Conoce la previa de la Pegasus Stakes que clasifica al ganador directo al Haskell Stakes (G1)

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La carrera Pegasus Stakes, dotada con 125,000 dólares, que sirve como última prueba preparatoria local para la Haskell Stakes (G1), con una bolsa de premios de 1 millón de dólares que se celebrará el 18 de julio, cuenta con la participación de seis potros de 3 años que competirán en una distancia de 1 1/16 millas el sábado en Monmouth Park. Los dos primeros clasificados de la Pegasus Stakes obtienen una plaza gratuita en la Haskell Stakes.

Monmouth Park: Dos plazas están juego para el Haskell Stakes (G1)

El Pegasus Stakes es una de las cuatro carreras de stakes que fueron pautadas para la jornada del sábado en Monmouth Park, designadas como el Haskel Preview Day. Aquí les presentamos un análisis con las probabilidades para esta prueba que está programada como la quinta carrera de un total de diez, con hora de inicio prevista para las 2:52 p. m. hora venezolana.

1. National Charter; presentado por Rusty Arnold con Tyler Gaffalione, llega tras obtener su primera victoria en su segundo intento en Churchill Downs hace tres semanas. Rival a considerar, luego de excelente actuación.

2. Tricky Business; debutó con senda victoria en Aqueduct para caballos criados en Nueva York el mes pasado. Ejemplar a considerar.

3. Star Sweeper; Louis Linder Jr. presenta a este ejemplar ganador de dos carreras con la monta de Francisco Martínez, con dos actuaciones en pruebas de stakes en Delaware Park y Laurel Park sin éxitos, pero luego. Fue quinto en el Withers en Aqueduct.

4. Schoolyardsuperman; la yunta Eclipse Chad Brown, Flavien Prat, tienen la disposición de este hijo de Practical Joker en conseguir la victoria. Tras arribar segundo en una carrera de hándicap en marzo en su última participación.

5. Ponder and Dream; el venezolano Mychal Sánchez, tiene compromiso con otros de los potros ganadores de dos carreras para el entrenador Robert Reid Jr. Proveniente de Parx su chance es casi remoto.

6. Baby Vino; Paco López, tiene las riendas del entrenado Luis Shultz, que logró su primera victoria en su quinto intento en Oaklawn. Baby Vino publicó tiene dos entrenamientos recientes en Monmouth.

Punto clave del evento para tus jugadas

El jinete Flavien Prat, ganador del premio Eclipse, viaja a Monmouth para participar en las cuatro carreras de stakes del día de presentación de Haskell, incluyendo tres para Chad Brown, y montará a Schoolyardsuperman en el Pegasus. Tyler Gaffalione montará a National Charter para Rusty Arnold.

Flavien Prat opta por montar a Schoolyardsuperman para Chad Brown en lugar del impresionante ganador de su debut, Tricky Business. Schoolyardsuperman, es el caballo a derrotar y por ende nuestro picks ganador.