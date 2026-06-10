Aquí los detalles: Llega esta semana el Haskell Preview Day en el hipódromo de Monmouth Park

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Monmouth Park, celebra este año el mitin 81 con 50 días de carreras, que iniciaron en mayo y que se extiende hasta el 13 de septiembre. El Haskell Day (18 de julio) es el evento de mayor importancia con una cartelera de carreras stakes donde se reparten 2.6 millones de dólares en combinación. El Haskell Invitational (G1) reparte un millón de dólares. Carrera clasificatoria para la Breeders' Cup Classic.

Monmouth Park: Esta semana se corre la previa al Haskell Stakes (G1)

Este sábado se corre el Festival del "Haskell Preview Day" con la disputa de cuatro pruebas stakes, dentro de una cartelera de diez competencias que inician a las 12:50 p.m. hora venezolana. Esta cartelera presenta la Pegasus Stakes, dotada con 125,000 dólares y que sirve como última prueba preparatoria local para la Haskell Stakes (G1), con una bolsa de premios de 1 millón de dólares) que se celebrará el 18 de julio, en 1 1/16 millas el sábado en Monmouth Park.

Los dos primeros clasificados de la Pegasus Stakes obtienen una plaza gratuita en la Haskell Stakes. Esta prueba está pautada para la quinta de la programación. También fueron programados estos Stakes:

Cuarta carrera : Eatontown Stakes (G3) ($150,000).

carrera ($150,000). Sexta carrera : Monmouth Stakes ($125,000).

carrera ($125,000). Novena carrera: Salvator Mile Stakes (G3) ($150,000).

Luego de esta jornada, dentro de un mes siguen las selectivas con las pruebas del Haskell Day, el sábado 18 de julio. A saber:

Haskell Invitational Stakes (G1) ($1,000,000) – Carrera clasificatoria para la Breeders' Cup Classic.