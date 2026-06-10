Fallece como semental en Japón el purasangre nacido en Nueva York que más dinero ha generado

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El mundo de las carreras de caballos recibe un duro golpe. El destacado purasangre Mind Your Biscuits, poseedor del récord como el ejemplar nacido en Nueva York con mayores ganancias de la historia, falleció de forma inesperada a los 13 años de edad en Japón, según reportó el portal especializado Paulick Report.

Una pérdida irreparable para el hipismo internacional

El veloz hijo de Posse gozaba de excelente salud y mantenía su rutina habitual. Sin embargo, su condición empeoró de manera drástica minutos después de asistir al picadero de cría.

Teruya Yoshida, representante de Shadai Stallion Station, manifestó su profunda conmoción ante la noticia. El directivo lamentó el deceso de un reproductor joven que se encontraba en plena producción de corredores de alta factura.

Trayectoria pistera de leyenda

Mind Your Biscuits inició su campaña frente a rivales de su propio estado natal antes de consolidarse en las pruebas de Grupo. Entre sus hazañas más recordadas destacan:

Victoria en el G1 Malibu Stakes a los tres años.

a los tres años. Doble corona consecutiva en el G1 Dubai Golden Shaheen en el óvalo de Meydan (2017-2018).

en el óvalo de Meydan (2017-2018). Triunfo estelar en el G2 Belmont Sprint Championship Stakes .

. Éxito en distancias largas al conquistar el G2 Lukas Classic.

El valioso corredor se retiró de las pistas con una foja de ocho victorias en 24 salidas. Sus premios acumulados alcanzaron los $4.279.566, cifra con la que superó ampliamente al recordado campeón Funny Cide.

Un semental de impacto global

En su faceta como reproductor en tierras niponas, el nieto de Toccet deja seis producciones en edad de correr. Registra un total de 220 hijos ganadores y una producción monetaria conjunta superior a los $25.4 millones de dólares.

Su descendiente más famoso en las pistas internacionales es Derma Sotogake, ganador de G2 en Arabia Saudita, sexto lugar en el Kentucky Derby y escolta en la Breeders' Cup Classic.