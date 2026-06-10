Breeder’s Cup: Cinco nuevos eventos para la serie de campeonato “Si ganas estas adentro” inician este domingo

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La Breeders' Cup Challenge Series es una serie internacional de 93 carreras de apuestas en 15 países cuyos ganadores reciben posiciones de inicio automáticas con tarifas pagadas para una carrera correspondiente del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, programada para realizarse del 30 y 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.

Breeders’ Cup en Japón: Este domingo se conocerá el segundo nipón clasificado

Desde este domingo 14 de junio, hasta el sábado 20, se llevan pruebas clasificatorias para el evento más importante a final de año que se corre en Estados Unidos. Etas carreras incluye la semana de Royal Ascot, en la que se conocerán los cuatro de los cinco nuevos participantes gracias a la serie Win, and you're in.

El domingo se corre el Takarazuka Kinen (G1) en distancia de 2,200 metros en Hanshin, Tokyo, que otorga una plaza para la Breeders' Cup Turf (G1). Sería el segundo ejemplar de japón en conseguir su pase, luego del triunfo de Sixpence, en el Yasuda Kinen (G1) el pasado 7 de junio.

Breeders’ Cup en Ascot: Cuatro clasificados se conocerán desde el martes

Para el prestigioso meeting de Royal Ascot 2026, la organización de la Breeders' Cup ha dispuesto un total de cuatro carreras clasificatorias directas bajo el programa Win and You're In (Gana y Estás Dentro), son las siguientes:

The King Charles III Stakes (G1): Otorga clasificación directa para la Breeders' Cup Turf Sprint (1.000 metros en césped).

The Queen Anne Stakes (G1) : Otorga el boleto directo para la Breeders' Cup Mile (1.600 metros en césped.

: Otorga el boleto directo para la Breeders' Cup Mile (1.600 metros en césped. The Prince of Wales's Stakes (G1) : Clasifica de forma automática para la carrera reina sobre grama, la Breeders' Cup Turf (2.400 metros en césped).

: Clasifica de forma automática para la carrera reina sobre grama, la Breeders' Cup Turf (2.400 metros en césped). The Norfolk Stakes (G2): Reservada para los velocistas más jóvenes, otorga el cupo para la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (1.000 metros en césped para dosañeros).

Breeders Cup 2025: Beneficios del Challenge Series Breeders’ Cup

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción del ganador y proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial, que este año se corre en 30 y 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.