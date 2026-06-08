Conoce a los nuevos cuatro ejemplares que se ganan su cupo a las Breeders’ Cup

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El Belmont Stakes (G1), que es el tercer escalón de la Triple Tiara en Estados Unidos, y cuatro carreras clasificatorias directas para la 43ª edición de la Breeders’ Cup, que se celebrará en Keeneland, Lexington, Kentucky, los días 30 y 31 de octubre, formaron parte del pasado fin de semana.

Breeders’ Cup cuatro nuevos clasificados

Un fin de semana repleto de ejemplares élites en la Breeders' Cup Challenge Series: Win And You're In, culminó por todo lo alto el 7 de junio, cuando Sixpence (JPN) se alzó con la victoria en una emocionante edición del Yasuda Kinen (G1) en el hipódromo de Tokio. Al conseguir su primera victoria de grado 1, el hijo de 5 años de Kizuna (JPN) se clasificó para la Breeders' Cup Mile (G1) de 2 millones de dólares a través de la Challenge Series.

Nysos, el ganador de la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) de 2025, propiedad de Baoma Corp. y Coolmore, dominó el Metropolitan Handicap (G1) de 1 millón de dólares en Saratoga el 6 de junio. Esta victoria le aseguró su pase a la final de la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) en el hipódromo de Keeneland.

Reef Runner, regresó para ganar el Jaipur Stakes (G1) de 500.000 dólares para el entrenador David Fawkes, obteniendo así una plaza automática para el Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint (G1) de 1 millón de dólares a través de la Challenge Series. El hijo de Gun Runner, llegó tras ganar el 1351 Turf Sprint (G1) en Arabia Saudita antes de terminar en un meritorio cuarto lugar en el Al Quoz Sprint (G1) de Dubái.

Una de las estrellas más brillantes del fin de semana fue la campeona de tres años del año pasado, Nitrogen, quien el 5 de junio disipó cualquier duda sobre si había perdido velocidad tras dos derrotas en Arkansas durante la primavera. Su regreso a Saratoga, donde ganó dos de dos carreras en pista de tierra el verano pasado, la llevó a arrasar con sus rivales en el Ogden Phipps Stakes (G1) de $500,000.

La victoria por 12 3/4 cuerpos sobre cinco competidoras de calidad le aseguró un viaje de regreso al Longines Breeders' Cup Distaff (G1) de $2 millones, carrera en la que terminó segunda el año pasado, a través de la Challenge Series.

La Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In

Esta una serie internacional de carreras de apuestas, cuyos ganadores reciben una plaza de salida automática con las cuotas pagadas para una carrera correspondiente del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará en Keeneland del 30 al 31 de octubre.