Suscríbete a nuestros canales

El domingo siete de junio del 2026, quedará en la historia del hipismo nacional y en el recuerdo de la carrera de Fernando Parilli Tota, al haber conseguido cinco victorias con sus ejemplares, tres de ellas en las válidas del 5y6 Nacional y haber ganado por segunda vez el Clásico Hipódromo La Rinconada, por medio de Mora Linda con el jinete Francisco Quevedo para el Stud ZM.

La Rinconada: La hazaña de Fernando Parilli Tota que lo iguala con Riccardo D’Angelo

Una de las pocas hazañas que se puede conseguir, como entrenador o como jinete es alcanzar una cifra considerable de victorias en una jornada hípica, como pasó este domingo con el caso del entrenador Fernando Parilli Tota, quien logró cinco triunfos con sus ejemplares en una jornada de 14 competencias.

El entrenador logró dos triunfos en las carreras no válidas de la tarde y tres más dentro del juego del 5y6 Nacional, donde, además, se llevó el Clásico Hipódromo La Rinconada GI en su edición 98 por medio de la tordilla Mora Linda con el jinete profesional Francisco Quevedo para los colores del Stud ZM. Con un tiempo de 100.4 en la tradicional distancia de la milla (1.600 metros).

Parilli Tota alcanzó los triunfos con cuatro ejemplares criollos y un importado, mediante los purasangres Bravucón, Tintorero, las yeguas Kalsa y Mora Linda, y el importado Cibernético (USA). El último entrenador venezolano que había ganado cinco carreras en una jornada hípica en el óvalo de Coche, había sido Riccardo D’Angelo el dos de junio de 2024.

En esa oportunidad, Ricky logró los triunfos por medio de los ejemplares, Padel, la yegua Marrakech, Father Love, Futuro y Boiled Milk, respectivamente.