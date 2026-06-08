¡Milagro en la pista! Yegua reaparece tras una larga ausencia y logra espectacular triunfo en Churchill Downs

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El histórico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, abrió sus puertas este domingo 7 de junio para ofrecer una vibrante jornada hípica. El programa oficial constó de nueve competencias, todas enmarcadas en el tradicional y prestigioso meeting de Primavera (Spring Meet) de la presente temporada 2026.

El centro de atención se fijó en la altura de la quinta carrera de la tarde, donde se disputó un Maiden Special Weight reservado para yeguas de tres y más años. El desafío reunió a calificadas corredoras sobre una exigente distancia de 1.800 metros (1 1/8 milla) en pista de grama y con un atractivo premio de 120.000 dólares a repartir.

Yegua: Reaparece largo tiempo triunfo Maiden Special Weight Churchill Downs Datos Hípicos

Aunque el llamado original convocó una nómina de 11 aspirantes, retiraron a Minstrelly (número 5), por lo que el listado definitivo se redujo a 10 competidoras, que finalmente midieron fuerzas en el terreno de juego.

La victoria correspondió a la tordilla Sneakily (número 7), conducida con maestría por el astro boricua y cinco veces ganador del Eclipse Award, Irad Ortiz Jr.. La carismática corredora, bajo el entrenamiento del destacado preparador Brad Cox, defendió con éxito los colores del Wathnan Racing.

El triunfo de la hija de Tapit en Sneaking Out por Indian Evening en adquirió ribetes de hazaña, ya que la potra reapareció en las pistas tras 294 días, es decir, casi 10 meses sin estar en pruebas públicas, por lo que logró su primera victoria del año en apenas dos actuaciones de por vida.

Su última fue su debut, el pasado 18 de agosto de 2025, pues arribó segunda a 2 1/4 cuerpos de la ganadora Hot and Dangerous en Ellis Park, situado en Henderson, Kentucky.

Para la carrera dominical en Churchill Downs, la tresañera una demostración de garra y excelente condición física, la tresañera detuvo el crono en 1:47.16 para el trayecto de los 1.800 metros, mientras que, en taquilla la vencedora devolvió un dividendo de $7.16 a ganador, $4.30 el placé y $3.32 el show.