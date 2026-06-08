Golden Tempo: Estas son las próximas salidas para el nuevo doblecoronado estadounidense

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Este sábado el ejemplar Golden Tempo se convirtió en vigésimo tercer ejemplar en conseguir la doble corona en Estados Unidos, con sus triunfos en el Derby de Kentucky y el Belmont Stakes. Además, el segundo en hacerlo de manera consecutiva, en este ciclo de tres años en el hipódromo de Saratoga.

Golden Tempo en la mira dos carreras

Su entrenadora Cherie DeVaux, indicó a la prensa este domingo el destino de doble coronado que ha recibido innumerables visitas en las caballerizas en Saratoga. El hijo de Curlin estará viajando este lunes a Keenelnad, para continuar su entrenamiento para sus futuras salidas. Así lo aseveró su flamante entrenadora.

DeVaux afirma que allí se preparará para su próxima carrera: el Jim Dandy Stakes (G2) se disputará el sábado 1 de agosto de 2026, es el principal objetivo. De salir todo bien, su entrenadora aseveró que pueda que participe en el prestigioso Travers Stakes (G1) que tendrá lugar el sábado 29 de agosto de 2026, ambos programados en el legendario circuito de Saratoga Race Course, en Nueva York. Ambas carreras, exclusivas para potros de segundo año en carrera.

El Jim Dandy Stakes (G2) cuenta con una bolsa de premios de $500,000 y una distancia de 1 1/8 millas (9 furlongs / aprox. 1,800 metros). Por su parte, el emblemático Travers Stakes (G1) reparte un premio total de $1,250,000 y se disputa en una distancia mayor de 1 1/4 millas (10 furlongs / aprox. 2,000 metros).

Golden Tempo, con esta victoria lo consagra como el mejor potro de tres años de cara al verano. “Creo que seguirá mejorando a lo largo de su tercer año”, dijo DeVaux.

Una vez culminado el Festival Racing Belmont Stakes, las carreras regresan a Saratoga en menos de un mes para el Festival de Carreras del 4 de julio, el mismo tendrá comienzo el 3 de julio.