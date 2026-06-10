Mira el impresionante récord que implantó Flavien Prat en su carrera en Estados Unidos

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Una semana de gran expectación causó el último Festival Racing Belmont Stakes, celebrado en el hipódromo de Saratoga Race Course, ubicado en New York, con un cierre fantástico con el triunfo de Golden Tempo en la edición 158 del Belmont Stakes (G1) consiguiendo la doblecorona en Estados Unidos, y una semana productiva para el jinete francés Flavien Prat, quien fue el más valioso de todos.

Flavien Prat dominó el Festival de Belmont Stakes

Flavien Prat, fue el piloto más destacado del Festival de Carreras celebrado en Saratoga, con una destacada actuación en la cual lideró a todos los jinetes en casi todos los renglones durante los cinco días de carreras que se efectuaron en Saratoga, en marco de la celebración de la edición 158 del Belmont Stakes (G1), ganada por Golden Tempo.

Además, de ganar al menos una carrera en todas las cinco jornadas. Prat, lideró estos renglones:

Ganó 10 carreras, en la que produjo $2.457 millones para sus conexiones. Triunfos que incluye 6 stakes, cinco de ellos Graded Stakes.

Sumó 4 triunfos en pista de grama, con ganancias de $1.088 millones. Victorias que incluye 3 en pruebas Stakes, dos de ellos Graded Stakes, en ambos igualado en ese renglón.

Seis victorias en pista de arena, de los cuales 3 fueron stakes, igualado en ese departamento,

Las cinco victorias de Graded Stakes estuvo representadas con estos ejemplares:

Belmont Gold Cup (G2): Tawny Port para Miguel Clement.

Bad O Roses Stakes (G2): Ways and Means, para Chad Brown.

Wonder Again Stakes (G2): Fitz Right, para Chad Brown.

New York Stakes (G1): Portfolio Duration (GB), para Chad Brown.

Mer Mile Stakes (G1): Nysos, para Bob Baffert.

Con estas nuevas marcas, Prat, ahora tiene 131 victorias en la temporada y 2,307 de por vida en Estados Unidos. Es tercero en el leaderboard en general con ganancias de $17,085,814 para sus conexiones.

Flavien Prat, continua esta semana en el meet de Belmont at the Big A, en Aqueduct, el jueves y viernes. El sábado se traslada a New Jersey para el Festival del Haskell Preview Day, donde, tiene compromiso en las cuatro selectivas programadas, dos de ellas Graded Stakes.