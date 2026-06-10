Breeders’ Cup presenta el logotipo para el Campeonato Mundial a correrse en Belmont Park

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 10 de junio, la Breeders' Cup Limited y The New York Racing Association, Inc. (NYRA) presentaron el logotipo oficial del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2027, que se celebrará del 29 al 30 de octubre en Belmont Park en Elmont, New York.

Esta será la primera vez que la Breeders' Cup, uno de los eventos más prestigiosos de las carreras de caballos pura sangre, se celebre en el nuevo Belmont Park, lo que marca un gran regreso a New York desde la última edición celebrada allí en 2005.

La Breeders Cup regresa a New York luego de 22 años

El renovado Belmont Park abrirá sus puertas el 18 de septiembre de 2026, tras un proyecto de remodelación de tres años que marca así, el regreso del Belmont Stakes (G1) a su sede en Long Island en 2027, que contará con cuatro pistas de carreras de nueva construcción, que incluyen la pista principal de tierra, dos pistas de césped y un óvalo sintético de una milla.

El logotipo oficial de 2027 incorpora el icónico horizonte de la ciudad de Nueva York, con sus famosos rascacielos.

Esta es la sexta vez que el Campeonato Mundial se celebra en Nueva York, sumándose a las ediciones de 1985, 1990, 1995, 2001 y 2005.

El Campeonato Mundial Breeders' Cup de este año se celebrará del 30 al 31 de octubre en el hipódromo de Keeneland en Lexington, Kentucky.