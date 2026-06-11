Actualizada la clasificación Longines de los Mejores Caballos de Carreras del Mundo

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El ranking Longines de los mejores caballos de carreras del mundo es el equivalente en las carreras de caballos a los rankings mundiales de otras grandes organizaciones deportivas, como el ranking ATP de tenis, el ranking mundial de golf, el ranking mundial de la FIFA para fútbol y el ranking mundial de la IRB de rugby.

El ranking LONGINES se basa en las puntuaciones obtenidas por caballos que compiten en todo el mundo, desde América del Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio, Sudáfrica y Asia hasta Australia y Nueva Zelanda.

Ka Ying Rising domina el Ranking mundial Longines

Las puntuaciones se elaboran bajo los auspicios de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) por oficiales de carreras y expertos en hándicap que representan a los cinco continentes, quienes establecen el orden de clasificación acordando la puntuación de cada caballo.

Clasificación LONGINES de los Mejores Caballos de Carreras del Mundo (para caballos de 3 años o más que compitieron entre el 1 de enero de 2026 y el 7 de junio de 2026, es la siguiente:

Ka Ying Rising (NZ) lidera el grupo con 130 puntos. Luego igualados con 126 se encuentran: Bow Echo (IRE), Daryz (FR) y Romantic Warrior (IRE). En el tercer puesto con 125 puntos están: Notable Speech (GB), Nysos (Usa) y Ombudsman (IRE).

Notable Speech se une a la clasificación de 2026 tras su victoria en el BOYLE Sports Lockinge Stakes (G1). Nysos, fue elevado tras su victoria en el Metropolitan Handicap (G1). Ombudsman mejoró su calificación con su victoria en el Star Sports Brigadier Gerard Stakes (G3). A principios de esta temporada, ganó el Dubai Turf Sponsored by DP World (G1).