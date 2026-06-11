Oficial: Demian es el primer hijo de Flightline en debutar fuera de los Estados Unidos

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En septiembre de 2025, en las Keeneland September Yearling Sale, fue adquirido Demian, un hijo Flightline que alcanzó el tercer precio más alto con un pago de $1,700,000. Este hijo en la yegua Mira Alta por Curlin, criado por Rock Ridge Thoroughbreds y consignado por Warrendale Sales, fue adquirido por el japonés Naohiro Sakaguchi.

Demian, este sábado se estrena en Japón

Demian tiene pautado debutar este sábado 13 de junio en prueba de debutantes dosañeros de 1,400 metros en la grama del hipódromo de Tokio, Japón. De manera que sería el primer hijo de Flightline en debutar fuera de los Estados Unidos, y el segundo en hacerlo en el mundo. A Demian lo montará Damian Lane para el entrenador Makoto Saito.

Mira Alta es la madre del ganador de grado 3 Promise Keeper, ganador de carreras de stakes Wicked Awesome, y el ganador selectivo War Stopper.

Este sábado fueron programadas 12 carreras, y la sexta es la hora del estreno de este linajudo corredor. Enfrenta a ocho rivales.

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