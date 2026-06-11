Royal Ascot: Más de $11 millones de dólares en premios y 35 Stakes a disputarse

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Dentro de exactamente cinco días iniciará una tradición hípica que cuenta con más de 200 años de historia y se mantiene como pionera del turf mundial. Se trata de la semana del Royal Ascot, el prestigioso festival que acoge el hipódromo homónimo en el condado de Berkshire, situado a 40 kilómetros de Londres, un recinto que fundó la Reina Ana en 1711.

Royal Ascot: Más de $11 millones de dólares en premios y 28 Stakes

El primer día de carreras será el martes 16 de junio con la celebración de los primeros siete Stakes. Previo a las competencias, el público presenciará el tradicional desfile de carrozas con el actual monarca, Carlos III, la Familia Real e invitados de honor. El Prince of Wales’s Stakes (Gr.1), el Queen Mary Stakes y el Queen’s Vase destacan como las pruebas más importantes de esta primera fecha.

Para el miércoles 17 de junio llegará el turno de una nueva edición del King George V Stakes, pautado como la segunda carrera de la programación, junto a la emblemática Ascot Gold Cup como la prueba reina de la casa. Mientras tanto, en la jornada del jueves 18 de junio se realizarán varias selectivas de importancia real. En esta fecha sobresalen la Commonwealth Cup, prueba que honra a la comunidad de naciones británicas, y el King Edward VII Stakes.

Para la jornada del viernes 19 de junio será el escenario ideal para que se dispute el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes, una prueba constituida tras la celebración de sus 75 años como monarca, previo a su fallecimiento.

Por último, el sábado 20 de junio terminará la semana hípica Real con siete Stakes más donde sobresale la prueba en honor a Queen Alexandra Stakes, considerada una de las carreras más largas del turf mundial, y reservada solo a ejemplares maduros por su resistencia. (4.000 metros).