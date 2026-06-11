Baja sensible: Cy Fair ganadora de la Breeders’ Cup no viaja a Royal Ascot

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A pocos días de iniciar la semana más glamorosa en el mundo, con motivo a celebrarse la semana de carreras en Royal Ascot, las noticias comienzan a sonar con la participación o la caída de varios ejemplares estadounidense. Entre ellos, Cy Fair, ganadora del Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, no competirá en Royal Ascot.

Royal Ascot: Cy Fair sensible baja para los americanos

Cy Fair, ganadora del Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1), fue confirmada su no participación en el King Charles III Stakes (Gr.1) para el 16 de junio, una carrera clasificatoria para el Breeders' Cup Turf Sprint.

Medallion Racing, propietario de Cy Fair en sociedad con Swinbank Stables, Joey Platts y Mark Stanton, anunció el cambio de planes el lunes en X. Según la publicación, el entrenador George Weaver "sentía que no se comportaba como de costumbre los últimos días", y se perdió su último entrenamiento.

El tuit indica: “Hemos tomado la decisión de saltarnos Royal Ascot con Cy Fair. George sintió que no estaba actuando como su yo habitual en los últimos días. Por un exceso de precaución, nos perdimos su último entrenamiento para Ascot y no nos sentimos cómodos enviándola ayer hasta que sentimos que estaba al 100%. Está completamente sana y, con suerte, volverá a la rutina de trabajo en la próxima semana o dos”.

Cy Fair, una potra de 3 años hija de Not This Time, cuenta con cuatro victorias en seis carreras. Entre ellas se incluyen la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint en su debut en carreras de grado, así como la Mamzelle (G3) en Churchill Downs el 30 de abril. En la Mamzelle, se desquitó de Slay the Day, quien la había superado en la Limestone (G3) el 10 de abril en Keeneland.