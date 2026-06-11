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¿Quieres ganar el 5y6? Estos son los ejemplares con mejor "Rating" en La Rinconada para sellar tu cuadro

Basado en el sistema del Speed Rating de la revista Gaceta Hípica, hay varios con oportunidad que de ganar abonan excelentes dividendos

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Meridiano

Jueves, 11 de junio de 2026 a las 04:49 pm
¿Quieres ganar el 5y6? Estos son los ejemplares con mejor "Rating" en La Rinconada para sellar tu cuadro
Foto: José Antonio Aray.
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El domingo 14 de junio, el Hipódromo La Rinconada se convertirá en un auténtico tablero de ajedrez hípico. La celebración de la reunión número 25 presenta un programa completo de 13 competencias.

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El menú incluye dos pruebas selectivas de primer nivel: Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triple Corona Nacional.

En esta ocasión, la emoción del juego del 5y6 nacional se activará a la altura de la octava carrera, un factor que proyecta una excelente recaudación en las taquillas.

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica.

La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

El valor del Speed Rating en el análisis: La Rinconada R25

Es imperativo recordar que el Speed Rating es una pieza crucial para cuantificar el rendimiento real de los purasangres. A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En una reunión marcada por la igualdad de fuerzas y los estrenos de piezas internacionales, la orientación de Gaceta Hípica es la brújula que guía al éxito. La cita dominical promete emociones de principio a fin, bajo la lupa técnica de la revista que mejor conoce el sentimiento del hípico venezolano.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 25 (Domingo 14 de Junio)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la vigésima primera reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones:

Válida

Ejemplar(es) (Número)

Puntaje 

1ra

Forrest Gump (04)

73

2da

Mister Will (07)

81

3ra

Encantadora (04)

84

4ta

Aslaug (02)

67

5ta

 Inspectora (01)

73

6ta

 Catirote (02)

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