Primicia: El Haras Don Alberto gestiona una segunda invitación histórica para Japón

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La histórica invitación que recibió el pasado viernes 5 de junio el potro chileno Teao —ganador del Gran Premio Latinoamericano (G1)— para competir en la prestigiosa Japan Cup (G1), ha desatado una ola de emociones en su entorno. Sin embargo, lo que ya parecía un hito extraordinario para el turf sudamericano acaba de sumar un nuevo y sorprendente capítulo: las autoridades hípicas niponas evalúan un segundo boleto para el criadero de la familia Solari.

El prestigio de esta organización, con sedes en Chile, Argentina y Estados Unidos, vuelve a resonar con fuerza en el continente asiático al abrirse la posibilidad de llevar una delegación doble a la tierra del sol naciente.

Destino: Tokio

Con carácter de primicia para Meridiano, Carlos Heller Solari, propietario del Haras Don Alberto, reveló que la destacada yegua Noche Sublime (CHI) está bajo consideración de la Asociación de Carreras de Japón (Japan Racing Association) para unirse a la travesía y competir en el monumental hipódromo de Tokio el próximo mes de noviembre.

“Este martes en la noche recibí un mensaje de Tom Hashimoto, gerente general de la JRA en su sede de Nueva York. Me comentó que, debido al destacado rating de 120 que posee Teao y a la estrecha relación de amistad que hemos cosechado, están muy interesados en gestionar la invitación de un segundo caballo. Sus palabras fueron claras: 'Tienen un gran equipo, nos encantaría hacer el trámite para un segundo ejemplar'. Aún se debe definir si sería para la propia Japan Cup o para alguna de las competencias complementarias de ese fin de semana”, relata Heller Solari.

Ante el ofrecimiento, el prestigioso criador chileno propuso a las autoridades asiáticas el nombre de Noche Sublime. La valiosa corredora es una hija de Mendelssohn en Noche Clásica que escoltó a Teao en el Clásico El Derby (G1) en el Valparaíso Sporting Club el pasado 1 de febrero. Además, la defensora del Stud Doña Lili —Con el entrenamiento de Julio Orellana— cuenta en su campaña con una brillante victoria en el Clásico Las Oaks (G1) con la conducción de Jorge González.

De concretarse la doble clasificación, Sudamérica firmaría una representación sin precedentes en Japón, al llevar las sedas del Haras Don Alberto y el orgullo del hipismo latinoamericano a la vitrina más exigente del turf mundial.