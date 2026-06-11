Manuel Franco firma una tarde magistral con cuatro victorias en Belmont At The Big A

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El jinete puertorriqueño Manuel Franco, un indiscutible líder de los circuitos de Nueva York y heredero de las grandes glorias boricuas en el óvalo de Aqueduct, completó este jueves 11 de junio una jornada sensacional al registrar un "póker" de cuatro triunfos en el programa de ocho competencias del mitin denominado Belmont at the Big A.

Con esta soberbia actuación, Franco consolida su liderato en una temporada que reviste un carácter histórico: se trata de la última temporada en la existencia del icónico parque de carreras, cuya jornada final de forma definitiva será el próximo 28 de junio. Aqueduct cerrará sus puertas para siempre para dar paso al modernizado Belmont Park, cuya esperada reinauguración está programada para el 18 de septiembre.

Cuatro fotos para el liderato

La faena del boricua comenzó temprano en la primera carrera sobre el lomo de la yegua de cinco años My Magic Wand. La presentada por Amelia Green galopó a sus rivales por 3 ¼ cuerpos de ventaja, agenciando un tiempo de 1:10.55 para los 1.200 metros en la arena, bajo la modalidad de Optional Claiming con bolsa de $80.000. En las taquillas, devolvió dividendos de $3.18, $2.46 y $2.10 a ganador, placé y show.

Sin dar tregua, Franco repitió en la tercera competencia con Coquito, protagonizando un emocionante final de foto en el que relegó al segundo puesto a Despo’s Dream, conducido por Flavien Prat. La potranca se impuso en un reclamo opcional de $16.000, cubriendo los 7 furlongs (1.400 metros) en pista de arena y dejando pagos de $4.94, $2.72 y $2.10.

El tercer impacto llegó en la quinta carrera en la pista de grama y sobre la distancia de 1 1/16 millas. Allí, Franco llevó a la victoria a Athena’s Fury, una tresañera hija de Modernist ensillada por Steven Schauer. La potranca concretó una mediana sorpresa en las ventanillas de apuestas, y ofreció jugosos dividendos de $10.36, $5.22 y $4.80.

Para redondear su espectacular tarde, el jinete boricua completó el cuarteto de éxitos en la antepenúltima competencia sobre Judge Boushay, defensor del poderoso establo de Chad Brown. El potro de tres años salió del lote de no ganadores (Maiden) y respondió con solvencia a su condición de favorito, con dividendos de $4.92, $2.80 y $2.10.