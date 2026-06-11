Se espera duelo épico entre Calandagan y Masquerade Ball en el Festival de Royal Ascot

Suscríbete a nuestros canales

En una semana llega la edición 76 del King George VI and Queen Elizabeth Stakes, que promete ser un evento internacional de gran envergadura entre los mejores caballos de media distancia del mundo, con Calandagan y Masquerade Ball como principales participantes, además del ganador del Derby, Christmas Day, y la heroína de las Oaks, Thundering On.

Royal Ascot: Llega la revancha Calandagan y Masquerade Ball

El campeón, Calandagan y la estrella japonesa Masquerade Ball, se podrían enfrentar de nuevo en el King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr1) en Ascot, que este año repartirá un premio récord de 2 millones de libras.

Ambos se enfrentaron en la Japan Cup (Gr1) el pasado noviembre, donde Calandagan se impuso por una cabeza en Tokio, lo que le valió ser coronado como el Mejor Caballo de Carreras del Mundo de Longines para 2025. El ejemplar de cinco años, entrenado por Francis Graffard, ya ha corrido dos veces en 2026: primero ganó el Dubai Sheema Classic (G1) en Meydan, y luego fue superado en la Coronation Cup (G1) del sábado en Epsom.

Masquerade Ball volvió a la acción este año en Hong Kong, donde quedó segundo detrás de Romantic Warrior en la Copa QEII. El sábado 25 de julio se espera este duelo que se vivió en la Japan Cup (Gr1). Masquerade Ball, logró su mejor actuación hasta la fecha al quedar segundo por una mínima diferencia ante Croix Du Nord en el Tenno Sho (Gr1) este mes de mayo.

Lista de nominados para el evento que paralizará al Reino Unido

En total, hay 37 nominaciones, entre ellos se espera que Masquerade Ball esté acompañado por el también japonés Wurrtemberg, para quien Oisin Murphy ha sido contratado, mientras que Graffard también ha inscrito a su ganador de 2024, Goliath, y al ganador del G1 Prix de l'Arc de Triomphe, Daryz. Best Secret, de Stephane Wattel, y Cualificar, de Andre Fabre, completan la posible representación francesa.

Los tres primeros clasificados en el Derby –Christmas Day, Maltese Cross y James J Braddock, que figuran entre los principales contendientes de Gran Bretaña e Irlanda, con Joseph O'Brien también inscribiendo a su ganadora de las Oaks, Thundering On, y al vencedor de la G1 Coronation Cup, Bay City Roller (New Bay), en la lucha por George Scott.

Además del día de Navidad, Aidan O'Brien tiene a Benvenuto Cellini, Constitution River y Minnie Hauk entre sus 11 aspirantes.

Este año, la carrera King George VI and Queen Elizabeth Stakes repartirá un premio récord de 2 millones de libras esterlinas. En 2025, la ganó Calandagan, el mejor caballo de carreras del mundo según Longines, y la carrera en sí fue oficialmente la cuarta mejor del mundo y la mejor carrera de milla y media de Europa.