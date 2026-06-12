Antes de sellar: Para José Luis Balzán este ejemplar se convierte en la auténtica línea del 5y6 dominical

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El entrenador José Luis Balzán dirá presente este domingo 14 de junio en el Hipódromo La Rinconada, escenario donde se llevará a cabo la vigésima quinta reunión del segundo meeting de la temporada.

Durante la mañana de este jueves, el destacado preparador zuliano asistió a la jornada de ajustes para evaluar las condiciones físicas de sus ejemplares. Posteriormente, conversó con el equipo de Meridiano Web y ofreció detalles precisos sobre sus dos presentados para la cartelera dominical.

Entrevista Meridiano: Entrenador La Rinconada Datos hípicos

Saludos trainer. Tres ejemplares tendrás para presentar en la reunión 25. Comienza en la séptima del ciclo no válido con los dos ejemplares importados y harán su debut en el principal óvalo venezolano: Los panameños Sol Rayo Laser y Sol Victoreado ¿Qué nos puede decir?

- Son dos ejemplares con campaña previa en el Hipódromo Presidente Remón, en Panamá. Los caballos se mantienen en excelentes condiciones físicas. No han tenido ningún tipo de contratiempo, gracias a Dios y a la Chinita. Tenemos bastante confianza en ellos; son corredores que estarán en la decisión. La carrera parece un clásico, pero para eso están los caballos: para competir al máximo nivel.

Tenemos mucha fe en ambos. Sol Victoreado es ganador de ocho competencias en Panamá, mientras que Sol Rayo Laser cuenta con cuatro victorias en su historial. Los dos van a dar el todo por el todo en la pista este domingo.

Si tuviera que elegir, me inclino un poco más por la opción de Sol Victoreado. Sin embargo, recalco que ambos ejemplares se encuentran en excelentes condiciones para afrontar el compromiso.

Para finalizar trainer será con la importada Tale of May (USA) en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, con la monta del “General” Jaime Lugo.

-Es una corredora que, gracias a Dios, ya cuenta con tres victorias aquí en La Rinconada. En esta oportunidad tendrá la monta del excelente jinete Jaime "Pocho" Lugo y se encuentra en óptimas condiciones. Aunque enfrentará a rivales que siempre corren bien, como Like A Star (CHI) y Above The Sky (USA), considero que en este tiro de 1.400 metros mi presentada es bastante dura. Me gusta para ganar como una auténtica línea.