Emisael Jaramillo cierra el Hollywood Meet con 27 montas en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, en Arcadia, California, será protagonista esta semana de las últimas cuatro jornadas del Hollywood Meet que finalizará el domingo 14 de junio. En este meeting, el jockey profesional venezolano Emisael Jaramillo destaca entre los más ganadores y es el líder en Stakes ganados, incluidos los de grado.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo cierra el Hollywood Meet con 27 montas

Este jueves se realizará una jornada de nueve competencias, donde el jinete venezolano Emisael Jaramillo tiene compromisos en seis de ellas. La carrera más importante será un Allowance de $67.000 que se disputará en la última de la jornada.

La primera monta de Jaramillo de este jueves será en la tercera carrera, en un Allowance Optional Claiming de $67.000 para potras de tres años que no hayan ganado en un Maiden superior a los $21.000, en un recorrido de 1.200 metros sobre la pista de grama.

En dicha prueba, el látigo criollo conducirá a la potra Pepermint Dash, del trainer Richard Baltas, la cual parte como la principal favorita para asegurar la competencia con una jugada previa mínima de 1-1 hasta este miércoles en la tarde.

Por su parte, en lo que es la dupla del momento en Arcadia, Jaramillo hará yunta con Doug O´Neill en la sexta carrera. Se trata de un Maiden Claiming de $21.000 en distancia de 1.100 metros en arena, donde participará por medio de la potra Chapter One, la cual tiene una jugada previa de 8-1 para dar la sorpresa ante la favorita, Pecos River, de la tanda Baffert-Hernández.

Por último, en la novena carrera y cierre del jueves en Santa Anita Park, se disputará el Allowance mencionado al inicio de la publicación. Esta prueba está reservada para purasangres nacidos de sementales de California que no hayan ganado Maiden superiores a $21.000, donde el jinete venezolano guiará a Keep Dancin Nick, pensionado del trainer Steven Miyadi.