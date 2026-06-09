Emisael Jaramillo sobre Hey Jessie busca el back to back en prueba stakes en Santa Anita Park

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La jornada del viernes en Santa Anita Park presenta una cartelera de nueve carreras que incluye el Possibly Perfect Stakes de $100,000 que atrajo la participación de nueve yeguas adultas entre ellas Hey Jessie que contará con la monta de Emisael Jaramillo, quien la impuso en el Santa Barbara Stakes, recientemente en Santa Anita Park.

Emisael Jaramillo busca la repetida con esta yegua

En la última semana de la temporada de Hollywood Meet, Emisael Jaramillo, tiene la oportunidad de guiar a la yegua Hey Jessei en el Possibly Perfect Stakes que se corre este viernes en el hipódromo de Santa Anita Park. Hey Jessie, entrenada por Sean McCarthy busca el back to back en pruebas selectivas en el circuito de Arcadia, California.

Después de vencer a rivales de primera categoría en el Santa Barbara Stakes del mes pasado, Hey Jessie, criada en California, ahora enfrenta a un grupo más complicado que tendrá que poner un extra para poder vencer a estas yeguas en los dos mil metros en la pista de césped.

Entre sus rivales se encuentra Cailin Dana terminó a solo tres cuartos de cuerpo de Hey Jessie en segundo lugar en la Santa Bárbara. Esta hija de Oscar Performance, propiedad de Stepaside Farm, es guiada por Armando Ayuso, el jinete líder en el Hollywood Meet, montó a Cailin Dana en la Santa Bárbara y nuevamente será el encargado de montarla.

Watchtower, entrenada por Richard Baltas, surge como otra rival a considerar hija de Demarchelier, pertenece a Abbondanza Racing, TCC Stables y Omar Aldabbagh. Será montada por Welfin Orantes.

El Possibly Perfect Stakes se corre en la séptima de la jornada y la nómina la completan: Watchtower, Resolve, Innovative, The Mizen Queen, Ulysses Rose, Dreaming of Abba y Kentucky Gal. Esta carrera inicia a las 7:02 p.m. hora venezolana.