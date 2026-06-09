Good Cheer está de regreso: La ganadora del Kentucky Oaks (G1) reaparece en la pista de Churchill Downs luego de ocho meses de ausencia

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La afición hípica celebra el retorno a los entrenamientos de la espectacular Good Cheer, ganadora de la pasada edición del prestigioso Kentucky Oaks (G1). La valiosa corredora pisó este viernes la pista de Churchill Downs para registrar su primer apronte oficial, marcando el inicio de su campaña de regreso a las competencias del turf norteamericano.

El primer paso en el reloj matutino

Bajo la estricta planificación del preparador Brad Cox, la corredora completó un cómodo ejercicio de tres furlongs (600 metros). La nieta materna del recordado campeón Street Sense detuvo los cronómetros en un tiempo oficial de 37.6.

Este registro dejó sensaciones muy positivas en su entorno de cara a los próximos objetivos del año en la arena de Kentucky. El regreso de esta pieza de élite genera grandes expectativas entre los aficionados del hipismo estadounidense.

El fin de una larga ausencia tras su racha de triunfos

Este ejercicio representa el regreso a la actividad oficial de Good Cheer tras mantenerse completamente alejada de la pista de carreras por más de ocho meses. La última actuación pública de la ganadora clásica ocurrió el pasado 20 de septiembre del 2025, fecha en la que finalizó en la sexta posición durante la disputa del exigente Cotillion Stakes (G1) en el óvalo de Parx Racing.

Antes de ese tropiezo en Pensilvania, la corredora completó una racha triunfal de siete carreras que la consolidó como la líder absoluta de su generación. Su campaña general destaca por la obtención del ansiado trofeo en las Oaks, una de las joyas más codiciadas del hipismo mundial en Churchill Downs.