Uno para uno: no inventen con esta morocha que participa el jueves en Santa Anita Park

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La jornada de este jueves en Santa Anita promete emociones con la disputa de dos pruebas selectivas. Entre ellas el Affirmed Stakes de 100,000 dólares, en la cual se enfrentan dos ejemplares de alto nivel en carrera que se disputa en 1,700 metros en pista de arena. Secured Freedom y el ganador de stakes, One More Freud, ambos provenientes del Pat Day Mile (G2) en Churchill Downs, encabezan el pelotón de seis ejemplares.

Santa Anita Park: Morocha segura en el Affirmed Stakes

La octava carrera de la jornada del jueves fue reservada para el Affirmed Stakes de 100 mil dólares en distancia de 1,700 metros que atrajo a seis potros de tres años entre ellos la dupla de Secured Freedom y One More Freud, que encabezan a este grupo conjunto a Decisive Win, que surge como para completar la trifecta de la carrera.

Secured Freedom, entrenado por Tim Yakteen, viene del Pat Day Mile (G3), en la cartelera del Kentucky Derby el 2 de mayo, Secured Freedom se mantuvo en la mitad del grupo y luego mejoró su posición al final para terminar en un sólido cuarto lugar detrás del ganador Crude Velocity. Antes de esa actuación, el potro hijo de Practical Joke estuvo en par de pruebas de grado en Santa Anita Park, contará con la monta de Joel Rosario, por vez primera.

One More Freud es una nueva promesa en California para el entrenador Bob Hess Jr. En agosto pasado, ganó el Sapling Stakes en Monmouth, una carrera de una milla, pero no volvió a competir hasta el Pat Day Mile seis meses después. En el Pat Day Mile, el potro hijo de Tonalist terminó último de 11 tras la primera mitad de la carrera y no tuvo opciones de ganar. One More Freud será montado por Mike Smith por primera vez.

Decisive Win surge como una tercera opción con Antonio Fresu para la cuadra de Doug O'Neill, este potro hijo de Nyquist propiedad de Great Friends Stables y Mark D. Davis, viene de una buena victoria y en ascenso.

Mo Koko, Constitution Andi y Courtof Appeal, completan la nómina de este evento que inicia a las 7:36 p.m. hora venezolana.