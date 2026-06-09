The Puma reinicia sus trabajos de cara al Haskell Stakes (G1) en Monmouth Park

Suscríbete a nuestros canales

Luego de su amargo retiro la mañana del sábado 2 de mayo, a pocas horas de la edición 152 del Kentucky Derby (G1), el prometedor potro The Puma regresó a la acción matutina. El pupilo de la cuadra del preparador venezolano Gustavo Delgado pisó la pista para iniciar su ciclo de entrenamientos con la mira puesta en el prestigioso Haskell Stakes (G1).

Primer apronte oficial en Gulfstream Park

El corredor de tres años completó su primera jornada de ejercicios con miras a la importante cita del próximo 18 de julio en el óvalo de Monmouth Park. Este evento, integrado al calendario de grandes premios de la costa este, ofrece una jugosa bolsa de un millón de dólares en premios.

Durante la mañana del sábado 6 de junio en el hipódromo de Gulfstream Park, el hijo del campeón semental Essential Quality en la matrona Eve of War (por Declaration of War) briseó una distancia de cuatro furlongs (800 metros). El ejemplar detuvo los cronómetros en un tiempo cómodo de 52.20, lo cual representó su primer trabajo oficial tras el proceso de recuperación física.

Una campaña de primer nivel bajo las órdenes de Javier Castellano

El prospecto, conducido de manera habitual por el astro de la fusta venezolana Javier Castellano, posee un registro profesional de una victoria sobre cuatro presentaciones públicas en el turf norteamericano.

En su selecta campaña sobresale su resonante triunfo en el Tampa Bay Derby (G3), además de un valioso segundo lugar obtenido en el exigente Florida Derby (G1) en Hallandale Beach. Esta última actuación le otorgó en su momento el puntaje necesario para asegurar su clasificación a la Carrera de las Rosas, sueño que busca revivir ahora en la arena de Nueva Jersey.