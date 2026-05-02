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Kentucky Derby: The Puma, no estará en las Rosas por esta lesión que fue el motivo de su retiro

La noticia fue confirmada por su entrenador Gustavo Delgado

Por

Darwin Dumont
Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 08:30 am
Kentucky Derby: The Puma, no estará en las Rosas por esta lesión que fue el motivo de su retiro
Kentucky Media
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El Kentucky Derby Day comenzó con la triste noticia para los venezolanos de que The Puma no participaría en la 152ª edición del Kentucky Derby (G1). Gustavo Delgado y Javier Castellano, que intentaban repetir la edición de 2023 cuando se llevaron las Rosas con Mage, estaban rodeados de toda la nostalgia y el sentimiento nacional.

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El reportero Kevin Kerstein (Horse Racing) informó que el caballo The Puma fue retirado del Kentucky Derby (G1) debido a esta lesión, según confirmó su entrenador: "Descubrimos algo de hinchazón en su pata debido a una infección cutánea", dijo Gustavo Delgado. "Es increíblemente decepcionante, pero la hinchazón debería bajar en uno o dos días. Es solo un momento realmente inoportuno."

The Puma, se une a los retiros de Silent Tactic, Fulleffort y Right To Party. Por lo que, el Kentucky Derby (G1) van hasta los momentos 19 participantes. La carrera de los dos minutos más emocionante en el deporte, larga a las 6:57 p.m. hora venezolana.

 

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