Kentucky Derby: The Puma, no estará en las Rosas por esta lesión que fue el motivo de su retiro

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El Kentucky Derby Day comenzó con la triste noticia para los venezolanos de que The Puma no participaría en la 152ª edición del Kentucky Derby (G1). Gustavo Delgado y Javier Castellano, que intentaban repetir la edición de 2023 cuando se llevaron las Rosas con Mage, estaban rodeados de toda la nostalgia y el sentimiento nacional.

Kentucky Derby: The Puma no se dará de la partida

El reportero Kevin Kerstein (Horse Racing) informó que el caballo The Puma fue retirado del Kentucky Derby (G1) debido a esta lesión, según confirmó su entrenador: "Descubrimos algo de hinchazón en su pata debido a una infección cutánea", dijo Gustavo Delgado. "Es increíblemente decepcionante, pero la hinchazón debería bajar en uno o dos días. Es solo un momento realmente inoportuno."

The Puma, se une a los retiros de Silent Tactic, Fulleffort y Right To Party. Por lo que, el Kentucky Derby (G1) van hasta los momentos 19 participantes. La carrera de los dos minutos más emocionante en el deporte, larga a las 6:57 p.m. hora venezolana.