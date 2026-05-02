Récord bajo las estrellas: Mira la asombrosa cifra millonaria recaudada la noche del Kentucky Oaks Day

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La jornada del Kentucky Oaks Day fue todo un éxito en esta ocasión histórica. Por primera vez en la historia, este evento tan prestigioso dedicado a las potras de tres años en Estados Unidos se llevó a cabo en horario nocturno, bajo luz artificial, que finalizó con una victoria de la potra Always a Runner, con la monta de José Luis Ortiz.

Esta innovadora decisión no solo atrajo la atención de aficionados y expertos por la novedad, sino que también generó un ambiente espectacular y diferente al habitual, haciendo que la experiencia fuera aún más emocionante para todos los presentes.

Kentucky Oaks: Récord en ventas y asistencia

Además, el Kentucky Oaks Day logró romper récords en materia de apuestas, superando ampliamente la marca anterior registrada en ediciones pasadas. La combinación de la excepcional calidad de las carreras, el atractivo horario nocturno y la gran participación del público contribuyó a que se alcanzaran cifras históricas.

Las apuestas de todas las fuentes en la jornada completa de carreras del Kentucky Oaks alcanzaron un récord de $88,540,228 supera el récord anterior de $75,328,791 en un 17.5% y aumentó un 19.5% en comparación con el año pasado. Las apuestas totales en la carrera del Kentucky Oaks superaron los 29 millones de dólares, un 29 % más que el año pasado.

TwinSpires, la plataforma de apuestas con depósito anticipado propiedad de Churchill Downs Inc., estableció un récord de 24 millones de dólares, un 24 % más que el récord anterior establecido el año pasado en apuestas en las carreras de Churchill Downs para el programa del día del Kentucky Oaks.

La asistencia aumentó ligeramente, llegando a 103.290 personas, un 2,4% más que las 100.910 del año anterior, cuando se registró una de las menores afluencias en un solo día de las Oaks en lo que va del siglo en Churchill Downs. El total se mantuvo muy por debajo del récord del evento de 124.589 personas, establecido en 2016. Los precios de las entradas han subido en los años posteriores.

Sin duda, esta edición será recordada como un hito que marcó un antes y un después para el Kentucky Oaks Day y para la afición a las carreras de caballos en general.