Puerto Rico celebra: José Luis Ortiz es el más destacado en el Kentucky Oaks Day

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El jinete puertorriqueño José Luis Ortiz se encuentra actualmente en un momento estelar de su carrera, habiendo alcanzado hitos históricos en el hipismo internacional durante la temporada 2026. Recientemente, el viernes 1 de mayo de 2026, consigue cinco triunfos en la jornada del Kentucky Oaks Day, para consumar una pletórica cartelera con el triunfo en la prueba más importante para potras de 3 años sobre Always a Runner.

Kentucky Oaks: José Luis Ortiz coronó una gran jornada con Always a Runner

En la jornada del Kentucky Oaks Day 2026, celebrada este viernes 1 de mayo, el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz ha tenido una actuación histórica al conseguir 5 victorias en Churchill Downs.

La victoria más importante del día para Ortiz fue en la carrera principal de la jornada: la Kentucky Oaks (G1): "El Mago" Ortiz se llevó la prestigiosa "Carrera de los Lirios" al impulsar a Always A Runner. La potra, entrenada por Chad Brown, recorrió la distancia de 1 1/8 millas en un tiempo de 1:48.82 para asegurar la mayor parte del premio de $1.5 millones

Otras Victorias de José Luis Ortiz en la Jornada

Además del evento principal, Ortiz dominó varias carreras de grado (Stakes) durante el día:

Alysheba Stakes (G2) : Triunfó con el ejemplar Corporate Power (entrenado por Steven Asmussen), superando en un final dramático a Skippylongstocking en la misma meta.

: Triunfó con el ejemplar (entrenado por Steven Asmussen), superando en un final dramático a Skippylongstocking en la misma meta. Modesty Stakes (G3) : Logró su cuarta victoria del día sobre Kathynmarissa , otra pupila de Chad Brown, una carrera con premio de $500,000.

: Logró su cuarta victoria del día sobre , otra pupila de Chad Brown, una carrera con premio de $500,000. Carrera de Condición (Allowance) : También sumó un triunfo temprano en la cartelera con Maximum Offer , bajo el entrenamiento de Kenneth McPeek.

: También sumó un triunfo temprano en la cartelera con , bajo el entrenamiento de Kenneth McPeek. Carrera de Condición (Maiden Special Weight); Donde llevó las riendas del Prepped en la jornada para la entrenadora Charie DeVaux.

Con este desempeño, José Luis Ortiz llega con un impulso inmejorable al Kentucky Derby (G1) de mañana, donde montará a Golden Tempo.