Pronósticos Churchill Downs: picks gratis y el dato clave para el sábado 2 de mayo

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El Hipódromo de Churchill Downs, ofrece la cartelera más importante de su temporada este sábado 2 de mayo, donde en esta ocasión, catorce carreras se robarán la atención con hora de inicio a las 11:00 a.m. (Hora de Venezuela)

Este es el día de la edición 152 del Kentucky Derby (G1), la carrera de caballos más importante de América en recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) sobre pista de arena, con bolsa de $5,000,000 en juego. Los eventos selectivos de esta tarde comenzarán a las 12:38 p.m. con el Derby City Distaff Stakes (G1).

Análisis de las carreras y picks para Churchill Downs

La primera carrera será en 1,700 metros sobre arena, una prueba de Maiden Special Weight de $100,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.700m, arena (11:00 a.m. VEN)

Silent Way (3): Luce como gran aspirante con Flavien Prat en los controles.

Cromwell (6): Lo monta un inspirado José Ortiz que puede seguir la fiesta.

Midnight Playboy (10): Tiene como debutar con éxito. Su pedigrí lo respalda.

Segunda Carrera | 1.700m, arena (11:32 p.m. VEN)

Sovereign Law (2): Buscará la repetida. Es del establo de Brad Cox.

Memory (4): Desde California correrá en velocidad y costará alcanzarlo.

Taptastic (8): Viene de perderse con Renegade en el Arkansas Derby (G1).

Tercera Carrera | 1.600m, arena (12:05 p.m. VEN)

John Hancock (5): Tuvo un regreso aceptable. Ahora luce mejor.

Keewaydin (9): Va del establo de William Walden listo para imponerse.

Bullard (14): Ganador de Stakes que tiene como reverdecer laureles.

Cuarta Carrera | 1.400m, arena (12:38 p.m. VEN) - Derby City Distaff (G1)

Splendora (5): Con el retiro de Haulin Ice, a la campeona de la Breeders’ Cup se le puede hacer su viaje a la meta un poco más fácil. La condición de esta yegua es realmente impresionante: cinco victorias consecutivas, de las cuales dos han sido de Grado 1. Es el Dato Clave.

Quinta Carrera | 1.100m, grama (1:12 p.m. VEN) - Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2)

My Boy Prince (3): Definitivamente es otro caballo que en los tiros cortos lo hace fenomenal.

Litigation (9): Un sprinter que no se puede marginar en los boletos. Lo monta Irad Ortiz Jr.

Yellow Card (7): Puede ser una de las medianas sorpresas de la jornada.

Sexta Carrera | 1.600m, grama (1:53 p.m. VEN) - Knicks Go Overnight Stakes

Dragoon Guard (2): Desde hace dos carreras ha avisado que va a ganar

Capital Idea (10): Gran contendiente con Gríngolas y la dupla, Alvarado-Mott.

Tour Player (6): Es el caballo del patio y hay que respetarlo.

Séptima Carrera | 1.600m, grama (2:38 p.m. VEN) - Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2)

Portfolio Duration (GB) (3): Otra yegua de Chad Brown con los papeles en regla.

Sweet Rebecca (2): Anda en buen momento y la lleva Gaffalione.

Maggie Go (ARG) (9): Otra de Brown esta vez con I-Ortiz en las riendas.

Octava Carrera | 1.600m, arena (3:23 p.m. VEN) - Pat Day Mile Stakes (G2)

Englishman (1): Debe conservar su invicto en la preparatoria para el Preakness (G1).

Crude Velocity (6): Tendrán que correrle duro para superarlo.

Creole Chrome (8): Sorpresa en puerta con este del establo de Joe Sharp que trabajó muy bien.

Novena Carrera | 1.700m, grama (4:06 p.m. VEN) - American Turf Stakes (G1)

Remember Mamba (12): Guapo caballo que ha demostrado clase y calidad.

Final Score (14): Cada vez lo hace mejor. No lo dejen por fuera.

Stark Contrast (4): Luce peligroso con la guía de Flavien Prat.

Décima Carrera | 1.400m, arena (4:50 p.m. VEN) - Churchill Downs Stakes (G1)

Knightsbrige (6): Se ve grande aunque este compromiso es de un nivel muy alto.

Disruptor (5): El hijo de Gun Runner lleva dos al hilo. Enemigo de consideración.

Disco Time (1): Puede imponerse por la calidad que ha mostrado en su regreso.

Undécima Carrera | 1.800m, grama (5:39 p.m. VEN) - Old Forester Bourbon Turf Classic Stakes (G1)

Program Trading (GB) (4): Puede reencontrarse con el éxito en esta ocasión.

Rhetorical (6): Siempre se ha tenido en buen concepto. No lo olviden.

Test Score (9): Él ya sabe que es ganar un Grado 1. Rival de respeto.

Duodécima Carrera | 2.000m, arena (6:57 p.m. VEN) - Kentucky Derby (G1)

Commandment (6): Ahora parte por el 5, el puesto más ganador desde 1930.

The Puma (9): Castellano y Delgado no van a ir a pasear con este potro. Ojo.

Further Ado (1): Tiene una opción dorada aquí. Ya ha ganado en Churchill Downs.

Décimatercera Carrera | 1.300m, arena (8:00 p.m. VEN)

Buetane (10): Uno de los más famosos caballos de Baffert que pude ganar aquí.

Noble Affair (11): Otra monta de José Ortiz con mucha oportunidad para imponerse.

Small Town (1): Ideal para colocar en las éxoticas. De triunfar, pagará muy bien.

Décimocuarta Carrera | 1.400m, arena (8:33 p.m. VEN)