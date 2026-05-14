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¡Chévere que Chévere!: The Puma entrenará en Gulfstream Park de cara a su próxima carrera

El pensionado del zuliano Gustavo Delgado ya se encuentra recuperado de la lesión previa al Kentucky Derby (G1)

Por

Saúl García
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 10:44 am
¡Chévere que Chévere!: The Puma entrenará en Gulfstream Park de cara a su próxima carrera
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Luego de haber sido retirado la mañana del sábado 2 de mayo, a horas de su participación en el Kentucky Derby (G1), por una inflamación en una de sus manos, el potro de tres años The Puma, ya se encuentra recuperado y comenzará su preparación para su reaparición en los óvalos norteamericanos.

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El pensionado del entrenador venezolano Gustavo Delgado ya se encuentra recuperado de la mencionada inflamación y ha sido trasladado al hipódromo de Gulfstream Park, donde terminará su recuperación y comenzará su entrenamiento para ser parte de la próxima edición del Haskell Stakes (G1).

La prueba se va a realizar el próximo 18 de julio en el hipódromo de Monmouth Park dentro del meeting que se realiza en el mismo óvalo. Así lo dio a conocer el Gustavo Delgado en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, acompañado de un video del ejemplar en el trailer que lo llevaba de regreso a Florida.

«Los dioses del Derby dijeron que esta vez no. Pero de todos modos fue una hermosa experiencia. Gracias a @KentuckyDerby y @ChurchillDowns por organizar el mejor espectáculo y fiesta de nuestro deporte. The Puma ahora regresa a casa, a Gulfstream Park, para entrenar con la mira puesta en el Haskell Stakes el 18 de julio», manifestó el entrenador en su publicación.

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