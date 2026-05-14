¡Chévere que Chévere!: The Puma entrenará en Gulfstream Park de cara a su próxima carrera

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber sido retirado la mañana del sábado 2 de mayo, a horas de su participación en el Kentucky Derby (G1), por una inflamación en una de sus manos, el potro de tres años The Puma, ya se encuentra recuperado y comenzará su preparación para su reaparición en los óvalos norteamericanos.

Estados Unidos: The Puma entrenará en Gulfstream Park para correr en el Haskell Stakes (G1)

El pensionado del entrenador venezolano Gustavo Delgado ya se encuentra recuperado de la mencionada inflamación y ha sido trasladado al hipódromo de Gulfstream Park, donde terminará su recuperación y comenzará su entrenamiento para ser parte de la próxima edición del Haskell Stakes (G1).

La prueba se va a realizar el próximo 18 de julio en el hipódromo de Monmouth Park dentro del meeting que se realiza en el mismo óvalo. Así lo dio a conocer el Gustavo Delgado en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, acompañado de un video del ejemplar en el trailer que lo llevaba de regreso a Florida.

«Los dioses del Derby dijeron que esta vez no. Pero de todos modos fue una hermosa experiencia. Gracias a @KentuckyDerby y @ChurchillDowns por organizar el mejor espectáculo y fiesta de nuestro deporte. The Puma ahora regresa a casa, a Gulfstream Park, para entrenar con la mira puesta en el Haskell Stakes el 18 de julio», manifestó el entrenador en su publicación.