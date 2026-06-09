Ganador del premio Eclipse al mejor jinete aprendiz consigue su primera victoria como entrenador en Estados Unidos

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Este fin de semana en el hipódromo de Laurel Park, Maryland, celebró su actividad hípica en la que el profesional Alberto Delgado consiguió su primera victoria como entrenador luego de cumplir una exitosa carrera como jinete que le valió el premio Eclipse como mejor aprendiz del año.

De jinete a entrenador

La transición de jinete a entrenador ha sido un trabajo difícil para cualquier profesional, sin embargo, jockeys experimentados cuentan con el apoyo de propietarios que le permiten tomar ese riesgo. Aunque, se sabe que no es lo mismo montar que entrenar.

Alberto Delgado, quien obtuvo el premio Eclipse como mejor jinete aprendiz en 1982, registró su primera victoria como entrenador cuando In Honor of Jeff remontó desde la última posición en la sexta carrera del domingo en Laurel Park, una carrera de reclamo de $12,500 con la monta del jinete venezolano Jean Gregor Briceño.

Fue el noveno caballo presentado por Delgado, quien se retiró de la profesión de jinete para dedicarse a entrenar a tiempo completo el pasado mes de diciembre.

Puerto Rico cuna de grandes pilotos

Delgado, jinete de segunda generación originario de Carolina, Puerto Rico, fue un éxito desde su primera carrera, cuando logró 245 carreras durante la temporada en la que obtuvo el Premio Eclipse. El 16 de agosto de 1982, montó a cinco caballos ganadores consecutivos en Delaware, y luego se dirigió a Timonium, donde logró la doble victoria diaria. Superó la marca de 200 victorias en cada uno de los siguientes cuatro años.

Entre 1993 y 1996, Delgado ganó más de 120 carreras cada año. En 1995, guio a Oliver's Twist a la victoria en el Federico Tesio Stakes (G3). Cuatro semanas después, Delgado y Oliver's Twist terminaron segundos en el Preakness Stakes (G1).

Delgado, de 61 años, se retiró con un récord de 2.951 victorias en 25.534 participaciones y ganancias profesionales de 42.072.982 dólares. Obtuvo 115 victorias en carreras de stakes, incluyendo 10 triunfos de grado.

Delgado dijo que una victoria en un entrenamiento no se siente igual que una victoria como jinete.

“Es una emoción diferente”, dijo. “Siento que estoy viendo a mis hijos jugar un partido y que están ganando. Es genial. Me encanta” para el Jockey Club de Maryland.