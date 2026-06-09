El cruce del siglo: El hijo de una histórica reina del Preakness (G1) y el mejor semental del mundo ya impresiona en las pistas

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El turf mundial es testigo del nacimiento de una nueva leyenda genética con la espectacular aparición del primer yearling que une la sangre más exclusiva de dos continentes. Este imponente prospecto es heredero directo de la última yegua campeona del prestigioso Preakness Stakes (G1) y del extraordinario semental Kitasan Black (padre del legendario campeón mundial Equinox).

El juvenil ya acapara todas las miradas de los principales inversionistas y criadores en Estados Unidos gracias a un físico imponente que promete dominar los hipódromos de arena muy pronto.

Una joya genética forjada en el imperio del sol naciente

El codiciado prospecto nació en Japón, país que consolida su posición como la meca de la crianza de élite a nivel mundial. Esta pieza de colección representa el segundo producto de la recordada yegua campeona da a luz en territorio nipón desde su exportación.

Este movimiento de los criadores es una estrategia que busca potenciar las líneas de velocidad americanas con la notable resistencia del turf asiático. El nacimiento de este ejemplar despierta un interés superlativo en las agencias de subastas, ya que sus hermanos previos demostraron una adaptación atlética sobresaliente.

El legado de una reina en las pistas americanas

La madre de este yearling, la inolvidable Swiss Skydiver, grabó su nombre con letras de oro en la historia del hipismo estadounidense al concretar una campaña pistera excepcional. La corredora completó una impecable hoja de vida de 16 actuaciones públicas.

Su balance final en la alta competencia cerró con un total de 7 victorias, 3 segundos lugares y 2 terceros puestos. Su paso por los óvalos de Estados Unidos estuvo marcado por una velocidad natural demoledora y una valentía pistera impecable.

Una hazaña histórica ante los machos

Su consagración definitiva llegó en la temporada 2020 al derrotar a los machos en el exigente Preakness Stakes (G1), la prestigiosa segunda joya de la Triple Corona norteamericana. En esa cita, la valiente corredora doblegó en un final de infarto al campeón del Kentucky Derby, Authentic. Además de dejar el mejor tiempo en la historia reciente de la gema estadounidense.

Con esta hazaña, la corredora se transformó en una de las únicas seis yeguas en ganar el Preakness Stakes (G1) en toda la historia de la hípica mundial. Esta condición de campeona de primer nivel desató una intensa puja comercial tras su retiro de las pistas, posteriormente ganaría la Beholder Mile (G1) en Santa Anita Park en el 2021 con cuatro años.

Una venta millonaria rumbo al mercado asiático

El destacado inversionista japonés Katsumi Yoshida desembolsó la monumental cifra de 4.7 millones de dólares para adquirir a la codiciada matrona americana. Esta transacción de impacto global se concretó durante las prestigiosas subastas mixtas de noviembre de 2021 organizadas por la firma Fasig-Tipton.

Este millonario movimiento selló el boleto directo de la campeona hacia las praderas del Shadai Farm. En este exclusivo centro de crianza, la yegua comenzó su nueva etapa reproductiva con los mejores sementales del continente asiático.

El valor estratosférico de Kitasan Black

Por el lado paterno, la influencia del semental Kitasan Black eleva el valor del potro a cifras astronómicas de forma automática. El icónico padrillo japonés incrementa su cotización comercial de manera exponencial en los últimos años debido a su sobresaliente producción en las pistas.

Su estatus como el padre del inolvidable Equinox (catalogado en su momento como el Mejor Caballo del Mundo) transformó a Kitasan Black en uno de los reproductores más selectos, exclusivos y costosos de toda la industria hípica global. El cruce de su resistencia probada con la velocidad pura de una campeona clásica estadounidense genera altas expectativas de cara a la temporada de subastas próximas.