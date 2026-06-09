Samuel Marín reaparece este miércoles con dos montas clave en Delaware Park

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Luego de sufrir una lesión el pasado 16 de mayo durante la jornada de aprontes matutinos en Monmouth Park, el jockey profesional venezolano Samuel Marín tiene listo su regreso oficial a las pistas. El jinete reaparecerá este miércoles en la cartelera de Delaware Park, tras posponer su retorno la semana anterior para asegurar su óptima condición física.

Un regreso planificado para el éxito

El óvalo de Delaware Park abre su semana de carreras con una jornada de ocho competencias. En esta reunión, Marín asumirá dos compromisos de monta para marcar su reactivación en el turf norteamericano, tras el percance físico que lo obligó a portar una bota de rehabilitación en una de sus piernas. Aunque los planes iniciales apuntaban a un regreso el pasado 4 de junio, el atleta prefirió completar su recuperación de manera preventiva.

El primer desafío para el nativo de Venezuela llegará en la tercera carrera de la programación. Marín guiará los pasos de Tap It Up en un Starter Optional Claiming con una bolsa de 29.000 dólares. El ejemplar cotiza con un dividendo inicial (morning line) de 8-1 en los pronósticos previos.

Posteriormente, en la quinta carrera de la tarde, el fusta buscará la fotografía en un Starter Optional Claiming de 22.000 dólares destinado a yeguas de tres y más años, en trayecto de 1.700 metros sobre la pista de grama. En este evento conducirá a Caravaggio's Song, una corredora de cuatro años nacida en Kentucky y perteneciente al establo del entrenador Mark Gorham, la cual figura con un atractivo dividendo previo de 9-2.

Líder de la delegación venezolana en 2026

Samuel Marín ratifica su condición de estrella en el hipismo estadounidense al consolidarse como el líder absoluto en victorias entre los jinetes venezolanos durante la temporada 2026, con un total de 133 lauros. El profesional del sillín viene de conquistar su segundo título consecutivo en el mitin de Tampa Bay Downs y, antes del parón por la lesión, mantenía una sólida disputa por la cima de la estadística general de triunfos en todo Estados Unidos.