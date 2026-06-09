Resolute Racing asigna nombre y entrenador al prometedor hijo de Flightline

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A escasos dos días para el esperado debut en pista del primer hijo del invicto semental Flightline, la prestigiosa cuadra de propietarios Resolute Racing reveló este lunes la identidad de otro de sus potros estrella. La organización hípica dio a conocer tanto el nombre del dosañero como el preparador que guiará su campaña profesional en el turf norteamericano.

Identidad confirmada para el heredero de Flightline

A través de su cuenta oficial en la red social X, el stud de Resolute Racing confirmó el bautizo del hijo de Flightline en la matrona Hennessey Smash (por Roll Hennessy Roll). El anuncio incluyó la designación del cuerpo técnico que asumirá su desarrollo deportivo.

«¡Es esa época del año en la que los ejemplares de dos años, las futuras estrellas de la caballeriza, reciben sus nombres oficiales y son enviados a sus entrenadores! Eso incluye a este hermoso potro... Flightline x Hennessey Smash ahora se llama BOURBON NEAT 🥃 Un trago clásico de Kentucky para un caballo de estilo clásico»

De esta manera lo manifestaron en su reporte, el cual acompañaron con cuatro postales del juvenil. Asimismo, la gerencia notificó que el ejemplar se incorporará a la cuadra del entrenador Will Walden, quien asumirá la responsabilidad de transformarlo en un corredor de élite.

Origen y valor de mercado de Bourbon Neat

El nombre Bourbon Neat hace referencia directa a una de las bebidas más emblemáticas del estado de Kentucky. En lo que respecta a sus datos de origen, el prospecto nació el 7 de marzo de 2024. Su adquisición se concretó durante las prestigiosas subastas de yearlings de agosto del año pasado en Fasig-Tipton.

Resolute Racing desembolsó la cifra de 875.000 dólares por el pase de este purasangre, el cual llegó al mercado bajo la consignación de la renombrada granja Hill 'n' Dale at Xalapa.